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Происшествия

Сбежавшая машина: в Одессе автомобиль сам уехал со стоянки, протаранив шлагбаум (видео)

18:54 23 декабря 2019 288
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе камеры наблюдения засняли курьезный случай, подтверждающий, как важно ставить автомобиль на ручной тормоз. Владелец BMW этим правилом пренебрег, и расплата не заставила себя ждать. Автомобиль, оставленный у шлагбаума возле Археологического музея, неожиданно пришел в движение, протаранил заграждение и неуправляемый понесся в пешеходную зону.

Самого страшного удалось избежать лишь потому, что водитель не успел отойти далеко. Увидев происходящее с машиной, хозяину (или хозяйке) авто удалось вовремя взять транспортное средство под контроль и вывезти из запретной для автомобилей зоны.

Судя по видео, шлагбаум после автотарана тоже не получил явных повреждений и даже сохранил способность к работе. Водителю после беседы с коммунальщиками позволили спокойно уехать, то есть речь не идет о компенсации ущерба.

«Предлагаем всем автовладельцам (и не только) почерпнуть выгодный для себя опыт… Остается порадоваться за водителя BMW, что шлагбаум в данном случае оказался не из тех, что ограждают железнодорожные пути», — констатировали авторы видео.

Напомним, ранее в Одессе автоледи припарковала авто на уклоне и забыла про ручной тормоз. В результате машина «спикировала» с обрыва на пляж. Еще более трагическими последствиями закончилась похожая история в Великобритании: машина оказалась в реке.

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