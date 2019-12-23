Происшествия

В Киеве суд вынес строгий приговор владельцу авто, в котором от взрыва гранаты пострадали дети

В Киеве суд поставил точку в истории с боевой гранатой, оставленной владельцем в салоне старой «Волги» во дворе жилого дома. Рядом с «Волгой» часто играли дети, и летом 2018 года, когда боеприпас сдетонировал, четверо малышей получили ранения.

Мужчина — владелец автомобиля — попал на скамью подсудимых и был приговорен к пяти годам лишения свободы. Гражданина признали виновным по двум статьям УК — незаконное обращение с боеприпасами и неосторожное причинение телесных повреждений.

Как сообщает прокуратура Киева, тюремным сроком дело не ограничится. Мужчина должен будет выплатить компенсацию пострадавшим от его беспечности. Суд постановил, что семьям каждого из пострадавших детей полагается по 200 тыс. гривен.

Напомним, граната взорвалась во дворе жилого дома по ул. Чернобыльской в Святошинском районе Киева. Случилось это 14 июля 2018 года. Как позже рассказали пострадавшие дети, они играли рядом с «Волгой», залезли в салон, нашли там коробку и попытались ее открыть. В коробке находилась боевая РГД-5 и сдетонировала при перемещении. Пострадали четверо детей: пятилетний мальчик, две восьмилетних девочки и одна одиннадцатилетняя. Двое получили тяжелые травмы.

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