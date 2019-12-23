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Салат на Рождество «Зимняя сказка»: легко и быстро (фото)
Рождество уже на пороге. Что же приготовить на праздник? Хочется угодить и взрослым, и детям. Конечно, в интернете сейчас можно найти множество рецептов. Однако важно, чтобы они были проверенными. Ведь иначе весь труд вместе с продуктами может пойти насмарку. А встречать Новый год, как известно, нужно в хорошем настроении.
Легкими рецептами праздничных лакомств с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.
— Лилия, невероятно красив в оформлении ваш салат «Зимняя сказка». Как его приготовить?
— Рецепт несложный, ингредиенты доступные. В основе салата — куриная грудка с шампиньонами.
Салат «Зимняя сказка»
Ингредиенты:
Отваренная куриная грудка
Слегка обжаренные шампиньоны — 400 г
Сваренные яйца — 4 шт.
Маринованные огурцы — 4 шт.
Укроп, специи и майонез по вкусу
Все ингредиенты режутся, смешиваются, заправляются майонезом. И приятного аппетита!
— Поделитесь, пожалуйста, секретами декора этого салата. Он оформлен в виде сказочной избушки — и это волшебно!
— Деревянные части домика воссозданы из хрустящей соломки. Грибочек сделан из перепелиного яйца, покрытого шапочкой из помидора. К слову, таким образом можно оформить практически любой салат.
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— А что посоветуете приготовить на десерт?
— Имбирное печенье. Традиция печь рождественское имбирное печенье пришла из Европы, где имбирный человечек является символом Рождества.
Имбирное печенье
Ингредиенты:
250 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 50 г меда, 1 яйцо, 2 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. корицы, 1⁄2 ч. л. гвоздики, 1⁄2 ч. л. разрыхлителя.
Для украшения: 1 белок, 150 г сахарной пудры, цветная посыпка (по желанию)
Приготовление:
Мягкое сливочное масло растереть с сахаром. Добавить яйцо, перемешать.
Если мед густой — растопить и остудить (я растапливала в микроволновке).
Добавить мед, перемешать.
К муке добавить имбирь, корицу, гвоздику и разрыхлитель, смешать.
Частями всыпать сухую смесь в жидкую, каждый раз вымешивая ложкой. По необходимости можно добавить еще немного муки, но слишком плотное тесто делать не нужно. Благодаря пряностям тесто получается темного цвета.
Слепить тесто в шар, положить в холодильник на час. Тесто должно хорошо охладиться, так его будет проще раскатывать.
Стол посыпать мукой (можно подстелить пекарскую бумагу для удобства).
Выложить примерно треть теста. Остальное вернуть в холодильник.
Скалку обсыпать мукой, тонко раскатать тесто, толщина должна быть примерно 2−3 мм.
Чтобы печенье получилось хрустящим, раскатывать необходимо именно тонко (так как из-за разрыхлителя печенье еще немного поднимется).
Вырезать печенье формочками. Аккуратно с помощью лопатки переложить заготовки на противень, застеленный пекарской бумагой. Выкладывать на расстоянии друг от друга.
Если тесто начинает липнуть к скалке или столу, временно вернуть его в холодильник, взамен взяв следующую часть теста. Не забываем стол и скалку регулярно посыпать мукой.
Если вы планируете вешать печенье на елку, следует сделать в заготовках отверстия — например, трубочкой от сока.
Поместить печенье в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать примерно 5−10 минут.
Готовое печенье остудить.
Глазурь
Яйцо тщательно помыть с мылом, вытереть, отделить белок от желтка.
Белок немного взбить, частями подсыпать сахарную пудру, продолжая взбивать.
Должна получиться густоватая вязкая льющаяся масса.
Положить ее в плотный пакетик, завязать. У пакетика отрезать малюсенький уголок.
Украсить печенье глазурью, проявив фантазию.
Также можно украсить мелкой сахарной посыпкой.
— Каков идеальный вкус имбирного печенья?
— Печенье получается хрустящее, яркого пряничного вкуса. Хотя в печенье и много специй, оно не острое, а обладает приятным мягким пряным послевкусием.
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— В большинстве рецептов имбирного печенья мед не используется.
— И напрасно. Я считаю, что мед просто необходим. Благодаря ему печенье можно довольно долго хранить и оно не зачерствеет. Кроме того, мед хорошо сочетается с пряностями по вкусу, поэтому настоятельно рекомендую его добавить. Что касается специй, обязателен имбирь, а гвоздику можете не добавлять, особенно если вы ее не любите, хотя она идеально дополняет общий пряный вкус печенья. Еще можно использовать молотый душистый перец.
— А как приготовить имбирные пряники?
— Это сделать несложно. Пряники получатся вкусные и ароматные.
Имбирные пряники
Ингредиенты: мука — 175 г, сода — ¼ ч. л., соль — щепотка, корица и имбирь — по 1 ч. л., масло сливочное — 65 г, сахарная пудра — 75 г, мед — 2 ст. л., желток — 1шт.
Для айсинга возьмите 1 белок и 200 г сахарной пудры.
Приготовление:
Смешать и просеять все сухие составляющие (кроме пудры).Очень мелко ножом порубить холодное масло на кубики примерно 5 мм. И сразу же засыпайте в сухую смесь и быстро перетирайте тесто в крошку. Добавьте пудру, мед и желток, перемешайте еще раз, должно получиться очень крутое и гладкое тесто, похожее на пластилин. Если тесто будет рассыпаться, то добавьте мед, но сперва хорошо помните тесто. Скатайте тесто в шар и, завернув в пленку, уберите в холодильник на час. Через час тесто разомните, раскатайте пласт в 5 мм и вырежьте формочкой. Выпекать при температуре 170 градусов 8−10минут. Как только пряники начнут румяниться, вынимайте их из духовки. Далее взбиваете белок с сахарной пудрой и украшаете уже остывшие пряники айсингом.
— Вдохновения вам, Лилия, и удачи!
— Спасибо! И я желаю читателям «ФАКТОВ» всего самого наилучшего!
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Фото из альбома Лилии Ким
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!