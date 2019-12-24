«Водитель уснул»: выяснились детали трагической гибели велосипедистов в Киеве

Происшествия

Смертельное ДТП на Житомирской трассе под Киевом, когда под колесами «Шевроле» погибли супруги-велосипедисты, случилось из-за того, что налетевший на велогонщиков водитель заснул за рулем. Очевидцы ДТП говорят, что и сам водитель-нарушитель не отрицал, что на какое-то время утратил контроль над транспортным средством.

Водитель «Шевроле» задержан. Уже установлено, что перед ДТП автомобиль разогнался свыше безопасной скорости. На это указывало и место, где остановился автомобиль — после удара машина проехала еще как минимум 100 метров.

Водителю грозит до десяти лет тюремного заключения. Сейчас мужчина помещен в СИЗО без права на залог.

Как сообщает ТСН, свидетели настаивают, что водитель летел по трассе со скоростью как минимум 150 км/час, а потом решил объехать общий поток справа и там сбил велосипедистов.

Велолюбители Дмитрий и Жанна (оба 1974 года рождения) от полученных травм погибли сразу же. Как описывают свидетели, не заметить пару было сложно. Кроме светоотражающей экипировки, супруги позаботилась и о велосипедах, увесив транспорт специальными фонариками. Свидетели описывают, что техника даже через час после ДТП светилась как новогодняя елка, и тем не менее, велосипедистов это не спасло.

Напомним, за последний месяц в Украине случилось несколько резонансных ДТП с велосипедистами. Так, под колесами «Ауди» погиб велосипедист, сын героя Небесной сотни из Ивано-Франковской области. Еще одного велосипедиста сбили в районе аэропорта «Борисполь».

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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