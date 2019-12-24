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Год Белой Металлической Крысы: как правильно его встречать и кто рождается под этим знаком

Наступающий 2020 год, согласно восточному гороскопу, пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. О том, как правильно его встречать и кто они — люди, рожденные в год Крысы, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова.

«Крыса может просчитать любую ситуацию, и ее практически невозможно обмануть»

— Год Белой Металлической Крысы начнется 25 января 2020-го и продлится до 11 февраля 2021-го, — говорит Людмила. — Но поскольку все мы традиционно встречаем восточный Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, то самое время поговорить о том, что он собой представляет и как нужно его встречать.

Начнем с характеристики знака. В западной культуре Крыса традиционно вызывает не самые приятные ассоциации, более того, название этого животного является именем нарицательным и используется исключительно в качестве оскорбления. Совсем другое дело — Крыса в восточной культуре: там ее уважают за ум и сообразительность, поэтому сравнение с ней не обижает, а считается комплиментом. Крыса очень наблюдательна, она подмечает мельчайшие детали, сопоставляет их, а потом составляет общую картину. Она прекрасно улавливает причинно-следственные связи, поэтому может просчитать любую ситуацию и ее практически невозможно обмануть. Ну и всем известно, что она обладает феноменальной интуицией: крысы бегут с корабля задолго до того, как он начинает тонуть. Предчувствуют они и природные катаклизмы — наводнения, землетрясения, — заранее уходя из потенциально опасных регионов.

— Какие люди рождаются в год Крысы?

— Мужчины-Крысы отличаются целеустремленностью: они умеют ставить перед собой правильные и достижимые цели и легко определяются с тактикой и стратегией, которые помогают двигаться к ним. Они энергичны, терпеливы и остроумны, умеют переносить тяготы и лишения и при этом не ноют, не жалуются. Даже если такие мужчины не уверены в себе и переживают из-за чего-то, никто не догадается об их душевной боли, они тщательно ее скрывают. Женщины-Крысы — очаровательны и хозяйственны, дома у них всегда идеальный порядок, на кухне вкусно пахнет, а муж и дети ухожены.

Среди отрицательных качеств Крыс обоих полов называют отсутствие у них смелости, но, будучи доведенными до крайности, они могут стать опасными даже для тех, кто значительно превосходит их по силе, материальному и социальному положению. Крысы также редко становятся руководителями, поскольку у них нет лидерских качеств и они не умеют вести за собой народные массы. В отношениях с людьми крайне осторожны — Крыса долго присматривается к человеку и даже проверяет его, прежде чем открыть ему душу.

«Для встречи Нового года можете ставить на стол всё, что вы любите»

— Где нужно встречать год Крысы?

— Никаких особых условий, как другие представители восточного гороскопа, она не выдвигает, поэтому тут каждый может решать для себя — хоть дома, с родными и друзьями, хоть на городской площади, хоть на пляже в какой-нибудь экзотической стране. Единственное условие, которое необходимо соблюсти: праздник должен пройти весело. Это не значит, что нужно праздновать громко и шумно, с большим количеством алкогольных напитков (последнее, кстати, Крыса не одобряет), но настроение у всех должно быть хорошим и миролюбивым.

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— Что в новогоднюю ночь должно стоять на столе?

— И тут никаких ограничений нет — в отличие от других представителей восточного гороскопа Крысу в плане еды обидеть трудно. И если в год Свиньи лучше отказаться от свинины, а в год Быка — от говядины, то для встречи этого Нового года можете ставить на стол всё, что вы любите. Правда, есть условия: стол должен быть обильным, потому что Крыса обожает вкусно поесть, и одновременно в меру экономным, поскольку она не любит бросать деньги на ветер. А еще в качестве жеста уважения по отношению к хозяйке года можно поставить на стол блюдце с крупой — именно из нее, если верить автору сказки о Дюймовочке Гансу Христиану Андерсену, состоят запасы в норе у Крысы.

«Елку в год Крысы нужно оформить серебряными и золотыми шарами, такими же мишурой и «дождиком»

— Есть у хозяйки года какие-то пожелания к оформлению интерьера?

— Я бы назвала стиль, который понравится Крысе, благородной сдержанностью. Ее цвета — серый, бежевый, зеленый, синий и, конечно же, белый, но заиграют они только в том случае, если будут оттенены серебристым и золотистым. Елку в год Крысы нужно оформить серебряными и золотыми шарами, такими же мишурой и «дождиком». Скатерть и салфетки лучше выбрать белого цвета, вышитые серебристыми нитками. Так вы не только угодите хозяйке года, но и придадите ужину большей торжественности. Белыми, серыми или бежевыми — и желательно с новогодней символикой — должны быть и элементы интерьера: наволочки на диванных подушках, накидки на диване и креслах, шторы. Ну и предмет, который должен присутствовать в доме вообще и на праздничном столе в частности, — фигурки крысы. С учетом того, что стихией наступающего года является белый металл, символы года тоже лучше найти металлические, но, если это не удастся, керамические тоже подойдут.

— Какой наряд предпочесть для новогодней ночи?

— В отношении внешнего вида Крыса консервативна, ей вряд ли понравится что-то ультрамодное, а вот старая добрая классика — как для мужчин, так и для женщин — точно придется ей по душе. Что касается украшений, то логично предположить, что они должны быть из металла — лучше, конечно, белого, но и желтый тоже подойдет. Желательно, чтобы металл был благородным, однако не исключена и качественная бижутерия. Единственное условие — сдержанность, Крысе вряд ли понравится аляповатость, она предпочтет одно, но очень красивое и дорогое украшение. А вот от одежды с мехом лучше отказаться — хозяйка года может обидеться за своих сородичей: норок, соболей, белок, лис и песцов.

Ранее Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ» об идеально совместимых знаках зодиака, а также о тех, которые никогда не уживутся друг с другом.

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