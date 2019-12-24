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Происшествия

Под Херсоном педофил заставлял 9-летнюю девочку сниматься голой и высылать ему видео и фото

11:53 24 декабря 2019 91
педофил из Каховского района
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В начале ноября в отдел противодействия киберпреступности полиции Херсонской области обратились родители 9-летней девочки из Каховского района. Они сообщили, что уже несколько недель на мобильный телефон ребенка приходят фото и видео с порнографией. Неизвестный явно взрослый мужчина присылал на мессенджер циничные текстовые сообщения на сексуальные темы, фото собственных половых органов и прочие откровенные видео и фото. При этом настойчиво предлагал ребенку отснять нечто подобное с ее участием. (Похожий случай произошел недавно в Киеве: «друг» 10-летней девочки из соцсетей оказался педофилом.)

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, вначале было открыто уголовное производство по статье «Развращение несовершеннолетних» УК Украины.

Во время досудебного расследования киберполиция установила автора сообщений — 47-летнего жителя Каховского района. Выяснили, что подозреваемый, запугивая девочку, склонял ее к созданию изображений с признаками детской порнографии. Такие его действия в дальнейшем были квалифицированы как принуждение несовершеннолетних к съемкам в порно (ч. 4 ст. 301 УК).

Работники киберполиции вместе со следователями Каховского райотдела и бойцами роты полиции особого назначения задержали извращенца в Херсоне на междугородном автовокзале.

Суд постановил взять его под стражу. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Дергачевском районе Харьковской области 68-летний мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку. Теперь он проведет 15 лет в тюрьме.

«ФАКТЫ» писали также о жутком случае, произошедшем недавно под Днепром: 35-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.

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