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Украина

Правила пересечения админграницы с Крымом изменят: что нужно знать

12:31 24 декабря 2019 270
крым
Инф. «ФАКТОВ»

В Кабмине ввели новые правила для поездок из Крыма на материковую Украину детей в возрасте 14 до 16 лет. Несовершеннолетние смогут самостоятельно пересекать админграницу с Крымом, если учатся на территории материка. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства.

На админгранице с Крымом украинские пограничники попросят у юных путешествующих предъявить паспорт Украины нового образца или украинский загранпаспорт, а также проверят наличие информации об учащемся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Напомним, согласно действующим правилам, пересекать КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью дети до 16 лет могли лишь в сопровождении обоих родителей или в присутствии одного родителя и при наличии нотариального согласия от второго родителя.

Летом 2019 года были упрощены поездки из Крыма для несовершеннолетних, если целью поездки является получение украинского паспорта или загранпаспорта. А в погранслужбе заметили сокращение числа пресекающих админграницу.

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