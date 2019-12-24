- 13:19 Перезапуск ГБР: Зеленский принял важное решение
- 13:18 Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака
- 13:13 "Летел со скоростью выше 150 км/ч": стали известны новые подробности резонансного ДТП в Киеве
- 13:10 Наживались на больных: в Полтаве раскрыли схему хищения топлива для «скорых»
- 13:07 Зеленский потребовал снизить цены на бензин: подешевеет ли топливо еще
- 12:54 В Киеве закрыли станцию метро "Майдан Незалежности": что произошло
- 12:50 Литва запретила импорт электроэнергии из Беларуси, Украина продолжает наращивать ее объемы в ущерб своей генерации
- 12:43 В Харькове мужчина захватил заложницу и ранил полицейского: детали жуткой истории
- 12:42 Напиши письмо: в Украине организовали флеш-моб в поддержку Маркива
- 12:31 Правила пересечения админграницы с Крымом изменят: что нужно знать
- 12:06 Выглядит слабым и больным: муж королевы Елизаветы покинул больницу — момент его выхода попал на видео
- 11:58 Запуск поездов по Керченскому мосту: России готовят неприятный «сюрприз»
Правила пересечения админграницы с Крымом изменят: что нужно знать
В Кабмине ввели новые правила для поездок из Крыма на материковую Украину детей в возрасте 14 до 16 лет. Несовершеннолетние смогут самостоятельно пересекать админграницу с Крымом, если учатся на территории материка. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства.
На админгранице с Крымом украинские пограничники попросят у юных путешествующих предъявить паспорт Украины нового образца или украинский загранпаспорт, а также проверят наличие информации об учащемся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
Напомним, согласно действующим правилам, пересекать КПВВ на админгранице Крыма с Херсонской областью дети до 16 лет могли лишь в сопровождении обоих родителей или в присутствии одного родителя и при наличии нотариального согласия от второго родителя.
Летом 2019 года были упрощены поездки из Крыма для несовершеннолетних, если целью поездки является получение украинского паспорта или загранпаспорта. А в погранслужбе заметили сокращение числа пресекающих админграницу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Летел со скоростью выше 150 км/ч": стали известны новые подробности резонансного ДТП в Киеве (фото)
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.