Зеленский потребовал снизить цены на бензин: подешевеет ли топливо еще

Деньги

Цены на заправках вновь заметно пошли вниз. Это произошло после встречи президента Украины Владимира Зеленского с участниками розничного рынка нефтепродуктов. Так, во вторник, 24 декабря, цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях крупных розничных сетей опустились на 0,5−1 грн за литр. Даже в консолидированной сети группы «Приват», которая долгое время не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн за литр. В частности, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составила 28,09 грн, дизельного топлива — 27,56 грн, а сжиженного газа — 12,67 грн. В целом с начала декабря литр бензина А-95 подешевел на 64 копейки, дизельного топлива — на 99 копеек, а вот стоимость сжиженного газа, напротив, выросла на 52 копейки.

Дело в том, что накануне в Офисе президента пошла встреча главы государства и представителей правительства с участниками розничного рынка нефтепродуктов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей компаний — участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен просто снизив цены на заправках.

«Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса гривни и уменьшить соответственно цену на бензин», — заявил Зеленский.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что реальная цена на горючее сильно отличается от той, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

«Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков, когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на электронное табло и оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке», — отметила Ковалив.

Со своей стороны, представители компаний — участниц топливного рынка отметили серьезность проблемы нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также в Украине действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

«Как и ожидалось, в центре внимания на встрече был ценовой вопрос, — сообщил на своей странице в Facebook директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. — У президента настаивают на снижении цен. В качестве ориентира, а для других собеседников — аргумента, прозвучала цена литра бензина А-95 и дизтоплива в 1,1 доллар, или 25,6 грн. Логика следующая: столько стоил бензин в декабре прошлого года, значит, цена должна быть такой и сейчас. Ну, а вообще, нам надо. Основной прозвучавший тезис — переложите свои дисконты на стелу.

На 14 января было анонсировано расширенное совещание с силовиками по вопросу нелегальных АЗС. В качестве примера вспомнили об игровых салонах. Но это потом, а цены снижайте сейчас.

Стоит отметь, что цена нефти была в прошлом декабре 58 долларов за баррель, а сегодня — 67 долларов. Рост почти на 15,6%. Курс доллара был 27,5 грн, а сегодня 23,3 грн. Падение стоимости доллара на 15,2%. Наши расчеты показывают, если и говорить о цене 25,6 грн за литр, то скорее как о средней, а не о предельной. Так было и в прошлом году: средняя цена — 1,1 доллара за литр. Сегодня средняя цена — 28,2 грн за литр. Процесс снижения уже и так идет, хотя и очень медленно. О чем можно говорить уверенно, так это о том, что встреча президента с операторами топливного рынка придаст процессу снижения цен ускорение", — сказал Куюн.

Между тем еще 5 декабря Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) издал официальную рекомендацию ряду крупных автозаправочных сетей — снизить цены на бензин и дизельное топливо. Этот документ содержит перечень основных участников рынка, которые обязаны уменьшить стоимость топлива. В частности, это заправки под брендами: WOG, ОККО, Ukrnafta, AMIC Energy, Shell, Socar, UPG и Glusco.

В АМКУ заявили, что в июне — ноябре комитетом был проведен анализ рынка и установлены следующие факты. Во-первых, средние цены на крупнооптовые партии бензина А-95 и дизельного топлива за этот период снизились почти на 20%. Во-вторых, курс доллара к гривне упал почти на 12%. При этом средние розничные цены на бензин А-95 и дизтопливо снизились всего на 5−5,6%. А в последнее время они стабилизировались и не было значительных колебаний. Согласно анализу АМКУ, уровень розничных цен на бензин А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным. А значит, по сути, они получают ничем не обоснованные сверхприбыли,

Как сообщили в АМКУ, учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли национальной экономики, энергетическую безопасность государства и уровень жизни населения, были приняты обязательные для рассмотрения рекомендации. В частности, принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке, правда, без уточнения точных параметров. После таких рекомендаций не желающие платить огромные штрафы операторы топливного рынка таки начали снижать цены.

«Основной фактор для снижения цен на заправках, — это укрепление гривни, — сообщил «ФАКТАМ» Сергей Куюн. — Я бы сказал, что нынешнее снижение цен — запоздалая реакция крупных операторов. Мы видим, что даже Антимонопольный комитет вынужден был рекомендовать им обратить внимание на ценообразование.

На самом деле за последние годы потребители нефтеподуктов четко поняли, что цены на топливо напрямую зависят от курса. Потому что горючее — это в основном импортный товар, покупается за доллары. Налоговые ставки на топливо начисляются в евро. Конечно же, тут прослеживается прямая связь между курсами валют и ценами. Надо понимать, что 1 гривня в курсе доллара — это 80 копеек в цене топлива", — отметил Куюн.

Напомним, что подорожание сжиженного газа во многом связно с попытками повысить ставку акцизного сбора на этот вид топлива. В частности, депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк подала поправку в налоговый законопроект № 2317 об унификации ставок акцизного налога на бензин, автогаз и дизтопливо. Этот законопроект предлагает снизить ставки акциза на бензин с текущих 213,5 евро до 139,5 евро за тысячу литров, а на сжиженный газ повысить в 2,7 раза — с 52 до 139,5 евро за тысячу литров. Акциз на дизтопливо предлагают оставить на уровне 139,5 евро за тысячу литров. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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