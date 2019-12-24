Новые тренды в маникюре: лучшие идеи новогоднего дизайна (фото)

Новый год и Рождество открывают дверь в зимнюю сказку. Ведь она нужна не только детям, но и взрослым. Они тоже мечтают о чудесах. И нужно отметить, что с теми, кто в них верит, они случаются. А если вы верите в сказку, встретьте Новый год и Рождество весело и со вкусом.

— Красный и синий цвета — фавориты зимнего сезона, — говорит нейл-стилист призер международного конкурса по ногтевому искусству из Румынии Даниэла Опроаика. — Уместны они и в праздничном маникюре. В качестве декора можно использовать блестки и кристаллы. Очень нарядно смотрятся зимние пейзажи — например, заснеженный лес. В новогоднем маникюре есть какая-то магия. Праздники приближаются, и мы должны наслаждаться ими, как дети.

— Очень красиво смотрится декор в виде белых хлопьев, серебряных звезд, заснеженных домов и рождественских елок, — говорит Каталина Мунтян. — Всё это может сочетаться с блестками. Фавориты среди праздничных цветов — красный, синий, зеленый, бордовый. В качестве декора уместны аппликации в оттенках золота и серебра, а также с хрустальным эффектом.

Если вы хотите узнать, какой маникюр подойдет вам для праздничной вечеринки, «ФАКТЫ» предлагают ответить на вопросы теста.

Тест «Зимняя сказка»

Из какой сказки взята эта цитата?

1. «Стены дворца намели снежные метели, а окна и двери проделали буйные ветры. Во дворце было больше ста залов; они были разбросаны как попало, по прихоти вьюг; самый большой зал простирался на много-много миль. Весь дворец освещался ярким северным сиянием. Как холодно, как пустынно было в этих ослепительно-белых залах!»

2. «Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, были засахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые, как звездочки, сверкали в густой зелени, и елка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло. И чего там только не было!»

3 «Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-качалки, шелковые диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками… Елку посадили в большую кадку с песком, обернули кадку зеленою материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли полные сластей маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, золоченые яблоки и орехи и закачались куклы — ни дать ни взять живые человечки; таких елка еще и не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек, а к самой верхушке елки — большую звезду из сусального золота. Ну просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие!»

4. «Была зима. Шел январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей его приходилось отгребать лопатами, а в лесу на горе деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. Люди сидели в домах и топили печки. В такую-то пору, под вечер, злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метет вьюга, а потом вернулась к теплой печке и сказала падчерице: «Сходила бы ты в лес да набрала там подснежников. Завтра сестрица твоя именинница».

5. «Ворота раскрылись, и когда девушка проходила под ними, посыпалось на нее сверху золото. Так и вышла она из ворот, вся золотом обсыпанная».

Ключ к тесту

1. «Снежная королева», Ганс Христиан Андерсен

2. «Щелкунчик и мышиный король», Гофман

3. «Ель», Ганс Христиан Андерсен

4. «Двенадцать месяцев», Самуил Маршак

5. «Госпожа Метелица», братья Гримм

Если вы на все вопросы ответили правильно, вы романтическая натура и знаток сказок. Наверняка вы верите в чудеса и они не раз в вашей жизни случались. Сказочные сюжеты в зимнем, праздничном маникюре будут очень органично вписываться в ваш стиль. Вы можете смело дополнить свой маникюр образами снеговика, лося или Санта-Клауса. Также вам подойдут элегантные дизайны. Продолжайте верить в сказку — и чудеса обязательно будут происходить в вашей жизни.

Если вы ошиблись не более двух раз, в вас сочетаются качества делового человека и романтика. Вы верите в чудеса и стараетесь творить их для окружающих сами. Это похвально. Вам подойдет безупречный изысканный маникюр. Например, с зимним пейзажем или с декором в виде кристаллов. Также обратите внимание на дизайн с эффектом инея. Это тренд нынешней зимы. С таким дизайном вы будете выглядеть очень стильно.

Если вы ошиблись более двух раз, значит, вы уже слишком далеки от детства и от сказки. Быть деловым человеком — хорошо. Однако не забывайте и том, что в жизни есть место чудесам. И если вы будете в них верить, то и с вами они случатся. Ваш вариант маникюра — зимний дизайн с блеском. Нейл-стилисты рекомендуют добавить блеск тем, кто пока не решается на кардинальные перемены в своем образе. И, возможно, уже в следующем году вы украсите свои ногти елочкой или снежинками.