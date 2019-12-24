Салат «Новогодние свечи на поляне»: легкий рецепт лакомства (фото)

Стиль жизни

На новогоднем столе практически всегда есть оливье. И, конечно же, каждая хозяйка хочет удивить гостей каким-то новым салатом. Важно, чтобы он был вкусным и красивым. Рецептами салата «Новогодние свечи на поляне» и других вкусностей с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким (ранее она рассказала, как приготовить домашний особый майонез, которым можно заправлять салаты).

— Праздничный салат «Новогодние свечи на поляне» никого не оставит равнодушным, — говорит Лилия Ким. — Он вкусный и красивый. Вот его рецепт.

Салат «Новогодние свечи на поляне» очень эффектен в оформлении (фото из альбома Лилии Ким)

Салат «Новогодние свечи на поляне» 2 вареные морковки 2 яйца 3 вареные картофелины 2 маринованных огурца 200 г ветчины или отварного мяса Вареная брокколи — ½ кг Красная паприка Зерна граната 3 тонкие пластины сыра Зелень Всё режется кубиками и укладывается слоями, перемазанными майонезом. Для заправки используется майонез либо сметана.

— Этот салат очень красив и на вид. Поделитесь, пожалуйста, секретами его декора.

— Можете оформить салат так, как на фото. Из укропа воссоздана хвоя, из сыра — свечи, а из болгарского перца — языки пламени.

— Какое еще блюдо порекомендуете приготовить?

— Паштет из куриной печени с гранатовым желе. Думаю, это блюдо всем понравится. Вкусный нежный паштет из обжаренной куриной печени с добавлением сливок и сливочного масла дополняется слоем кисловатого желе, которое хорошо оттеняет вкус паштета. Для приготовления желе можно использовать пакетированный гранатовый сок, но лучше, конечно же, свежевыжатый. Вместо гранатового сока можно использовать клюкву, бруснику, сделав из них отвар и смешав с желатином.

Паштет с гранатовым желе имеет нежный вкус (фото из альбома Лилии Ким)

Паштет из куриной печени с гранатовым желе Ингредиенты: 1 кг куриной печени 200 г сливок 3 луковицы 2 моркови 100 г сливочного масла 5 г желатина 1 ч. л. мускатного ореха Соль и черный перец по вкусу Лук почистить и мелко порезать. Морковь почистить и натереть на терке. На сковороде растопить столовую ложку сливочного масла. Выложить печень и прожарить с двух сторон минут 10. Добавить лук и морковь и жарить на слабом огне 40 минут. Жарим при закрытой крышке, периодически ее открывая и перемешивая содержимое. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех, влить сливки. Тушить 5 минут на слабом огне. Затем переложить всё в блендер и частями перебить массу. Можно использовать и мясорубку, пропустить содержимое через мелкую сетку 2 раза. Добавить растопленное сливочное масло. Переложить паштет в глубокую емкость не до самого верха. Поставить в холодильник на 30 минут. Готовим желе. Желатин залить гранатовым соком, оставить настаиваться на 10 минут или на время, указанное на упаковке. Затем подогреть на небольшом огне до 30−40 градусов, перемешать, чтобы желатин растворился. Остудить. Аккуратно залить полученной смесью паштет. Поставить в холодильник на 3−4 часа до полного застывания желе. И приятного аппетита!

— Судя по всему, это очень вкусно!

— Чтобы печень не горчила и стала еще нежнее, я отмачивала ее в молоке два часа.

А еще хочу поделиться рецептом замечательных йоркширских пудингов. Эти нежные блинные булочки с начинкой родом из Англии. Изначально их подавали к запеченному ростбифу.

Йоркширские пудинги можно дополнить начинками по вкусу (фото из альбома Лилии Ким)

Йоркширские пудинги Ингредиенты: 200 мл молока 120 г муки 2 яйца 1⁄2 ч. л. соли сливочное масло для смазки формочек. Из этого количества ингредиентов получается 12−14 штук. Приготовление Яйца, примерно треть молока, соль и муку тщательно размешать венчиком, чтобы не было комков. Долить остальное молоко, перемешать. Тесто получается жидкое, как на блины. Далее желательно перелить тесто в емкость с носиком, чтобы было удобно позже разливать тесто. Поставить в холодильник на час или больше. Можно смело оставлять в холодильнике и на сутки, это только плюс для такого теста. Подготовить начинку — яйца с сыром и майонезом. Выпекаем пудинги. Духовку предварительно разогреть до 220 градусов. В каждую формочку положить по маленькому кусочку сливочного масла. Поставить формочки в духовку для прогрева на 2−3 минуты. Следите, чтобы масло не начало гореть. Вынуть формочки, растопленное масло размазать кисточкой по стенкам формочек. Сразу же, пока формочки горячие, разлить в них тесто — примерно на треть по высоте (максимум наполовину). Вернуть в духовку, выпекать примерно 15−20 минут. В процессе выпечки пудинги сильно поднимаются. Готовые пудинги остудить (хотя можно есть и теплыми).

— А что приготовить на десерт?

Мини-штоллены – вкус и аромат зимних праздников (фото из альбома Лилии Ким)

Творожные мини-штоллены Продукты Для теста: 100 г мягкого масла 125 г творога желток одного яйца 50 г сахара 2 ч. л. разрыхлителя 1 ч. л. ванильного сахара 1 ст. л. апельсиновой цедры 250 г муки Для начинки: 50 г сухофруктов (на ваш вкус) 50 г молотых орехов 1 ч. л. специй (корица, молотый имбирь, мускатный орех) 50 г сахара и 1 белок (взбить недолго белок с сахаром, перемешать с орехами, сухофруктами и специями) Для посыпки: 2 ст. л. сахарной пудры 20 г сливочного масла Приготовление Смешаем все продукты и вымесим тесто. Раскатаем и распределим начинку, свернем в рулет и порежем на небольшие кусочки. Выкладываем на противень, оставляя между штолленами расстояние. Выпекаем в заранее разогретой духовке при 180 градусах 15−20 минут. Еще горячими смазываем сливочным маслом и посыпаем сахарной пудрой. Оставляем остывать.

Счастливого вам Нового года и Рождества!

Ранее повар из Канады Ольга Саидова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить на праздник вкусный и полезный Новогодний салат и форель в облепиховом соусе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter