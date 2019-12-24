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Происшествия

В Запорожье маршрутчик избил мужчину на костылях

15:12 24 декабря 2019 89
маршрутка
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Запорожье водитель маршрутки избил пассажира с инвалидностью. Шофер сначала впустил человека на костылях в салон автобуса, затем заявил, что у того грязная одежда.

По требованию маршрутчика, мужчина снял с себя куртку, вывернул наизнанку и в таком виде нахлобучил на себя. Процесс переодевания водитель комментировал грубым матом, угрожал отрезать пальцы за медлительность. Когда маршрутчик понял, что за пассажира точно никто не вступится, то стал бить свою жертву кулаками по голове.

Остальные люди в салоне маршрутки все это время сидели с отсутствующим видом. Избиение мужчины было воспринято как должное, поток нецензурной лексики от водителя был аналогично проигнорирован.

Напомним, ранее похожий случай регистрировали в Киеве: мужчина, попросивший водителя выдать причитающуюся сдачу, был жестоко избит и попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

А в Тернополе пенсионеру удалось отсудить у водителя маршрутки 15 тысяч гривен за то, что тот умышленно проехал нужную остановку.

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