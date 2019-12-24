Упали прямо на дороге: в Кременчуге дети напились до потери сознания (фото)

Происшествия

Во вторник, 24 декабря, в Кременчуге Полтавской области инспекторы полиции во время патрулирования улицы Вадима Пугачова, в районе автопарка, увидели людей, стоявших вокруг чего-то или кого-то прямо на проезжей части. Оказалось, посреди дороги без сознания лежали две девочки. Экипаж тут же оказал школьницам доврачебную помощь и вызвал на место происшествия бригаду «скорой».

— Уже в детской больнице, куда доставили подростков, им установили диагноз — «алкогольная интоксикация», — сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер патрульной полиции Кременчуга Виктория Соляник. — Их состояние тяжелое, они находятся в реанимации, но жизнь вне опасности. На контакт со следователями не идут. Пока удалось установить мать одной из отравившихся. С ней сейчас работают следователи. На женщину составлен протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.

«А мы напоминаем субъектам хозяйствования, которые торгуют алкогольными напитками и табачными изделиями, о том, что законодательством Украины запрещается продажа алкогольных, слабоалкогольных и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет! Не подвергайте детей опасности», — обратилась пресс-служба подразделения к тем, кто продает спиртное детям и подросткам.

Напомним, недавно в Киеве подросток напился и решил свести счеты с жизнью, прыгнув с моста. Суициду помешали патрульные.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британские ученые определили самые опасные алкогольные напитки и посоветовали не пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, если речь идет о крепких напитках с содержанием спирта в 40 процентов.

«ФАКТЫ» писали также о том, что вскоре алкоголь в Украине существенно подорожает.

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