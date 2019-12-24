- 16:23 Дело Шеремета: свидетель подтвердил в суде алиби Кузьменко
- 16:15 В России построили ледовый городок из глыб с вмерзшими рыбами
- 16:05 Обмен под угрозой: боевики «ДНР» возмущены решением украинского суда
- 16:02 Судебный пинг-понг по-киевски: строительство скандального ЖК «Подол Град Винтаж» на Подоле вновь разрешено
- 16:00 Упали прямо на дороге: в Кременчуге дети напились до потери сознания
- 15:59 Взятки и растрата бюджетных денег: в Киеве будут судить тренера национальной сборной Украины
- 15:53 В Украине появилась первая женщина — заслуженный мастер спорта по бильярду
- 15:52 Андрей Вавриш: Иностранцы станут инвестировать в Украину только при условии прозрачных правил и защиты частной собственности
- 15:47 Джошуа готов помочь Фьюри в подготовке к бою-реваншу с Уайлдером
- 15:44 Кабмин потребовал от местных властей на треть снизить тарифы на тепло
- 15:19 Начальник первого поезда в Крым опоздал на его отправление: в сети смеются
- 15:12 В Запорожье маршрутчик избил мужчину на костылях
Упали прямо на дороге: в Кременчуге дети напились до потери сознания (фото)
Во вторник, 24 декабря, в Кременчуге Полтавской области инспекторы полиции во время патрулирования улицы Вадима Пугачова, в районе автопарка, увидели людей, стоявших вокруг чего-то или кого-то прямо на проезжей части. Оказалось, посреди дороги без сознания лежали две девочки. Экипаж тут же оказал школьницам доврачебную помощь и вызвал на место происшествия бригаду «скорой».
— Уже в детской больнице, куда доставили подростков, им установили диагноз — «алкогольная интоксикация», — сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер патрульной полиции Кременчуга Виктория Соляник. — Их состояние тяжелое, они находятся в реанимации, но жизнь вне опасности. На контакт со следователями не идут. Пока удалось установить мать одной из отравившихся. С ней сейчас работают следователи. На женщину составлен протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей.
«А мы напоминаем субъектам хозяйствования, которые торгуют алкогольными напитками и табачными изделиями, о том, что законодательством Украины запрещается продажа алкогольных, слабоалкогольных и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет! Не подвергайте детей опасности», — обратилась пресс-служба подразделения к тем, кто продает спиртное детям и подросткам.
Напомним, недавно в Киеве подросток напился и решил свести счеты с жизнью, прыгнув с моста. Суициду помешали патрульные.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британские ученые определили самые опасные алкогольные напитки и посоветовали не пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, если речь идет о крепких напитках с содержанием спирта в 40 процентов.
«ФАКТЫ» писали также о том, что вскоре алкоголь в Украине существенно подорожает.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!