Мир

Невеселый корпоратив: в Москве девушка выпрыгнула в окно на глазах у коллег в разгар веселья (видео)

Новогодняя корпоративная вечеринка в московском антикафе в ночь на 24 декабря закончилась трагедией — в разгар празднования одна из участниц вечеринки… выпала из окна. Напомним, в Украине скандалом ознаменовался праздник в операционном зале Национального банка.

Пострадавшая была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 36 с травмами головы и челюсти.

На кадрах, попавших в сеть с вечеринки видно, как незадолго до происшествия пострадавшая беседовала с молодым человеком, а после неожиданно убежала от него в противоположную сторону и открыла окно.

Отметим, что до сотрудников Нацбанка неплохо встретили новый год и «слуги народа». В сеть попало видео песни Тины Кароль для Владимира Зеленского.

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