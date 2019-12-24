«Я рада, что покинула проект»: неожиданное признание финалистки «Х-фактора» (фото, видео)

Шоу-бизнес

Финал десятого сезона «Х-фактора» (СТБ) покинула подопечная Игоря Кондратюка Мария Стопник. Рыжеволосая актриса и модель, Мария признавалась, что осуществила мечту детства — выступила на сцене популярного вокального шоу. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Мария Стопник рассказала, почему не переживает, покинув проект, что стало самым сложным во время прямых эфиров, и назвала своего фаворита.

— Честно говоря, на следующее утро после эфира, я проснулась с легкостью, — призналась Маша. — Просто пришло понимание того, что наконец не надо никуда бежать, переживать по поводу следующего эфира и своего номера. Мне стало спокойно. Поэтому я проснулась с какой-то светлой радостью, даже сама была этому удивлена. Наверное, надо было бы грустить, когда покидаешь проект, но все закончилось очень приятно и, думаю, для меня — вовремя.

— Последние недели были, видимо, слишком тяжелы эмоционально.

— Не только эмоционально. Просто, когда ты находишься в вечном процессе чего-то, то нет даже времени расслабиться, подумать о чем-то другом. Ты перестаешь жить в своем обычном графике, и организм начинает говорить: «Эй, остановись, что ты делаешь?» Хотя на самом деле и к этому можно привыкнуть. С каждым эфиром мне становилось легче. Но все равно усталость подкатывала, поэтому я рада, что все случилось именно так.

— В каком режиме вы жили последний месяц?

— Все участники «Х-фактора» жили вместе, на базе проекта. Наше утро начиналось иногда в семь-восемь утра. Мы выезжали на репетиции, съемки, занятия по вокалу, примерки, репетиции с наставниками. И так целую неделю, потом эфир и снова работа.

— Вы похудели за время проекта?

— Кажется, мне уже просто некуда худеть. Даже если меня запрут в подвале на два месяца без еды, наверное, я останусь в своем весе. Кстати, нас прекрасно кормили на «Х-факторе» — сытно, много и вкусно.

— Что стало для вас самым сложным на проекте?

— Наверное, самодисциплина. Заставить себя делать то, что в данный момент тебе совершенно не хочется. Но это было нужно для дальнейшего результата, поэтому я подчинялась. Сложно было собрать себя в «кучку», правильно управлять своими эмоциями, силами, не распыляться.

Мне вообще до конца проекта было сложно заставить себя не переживать перед выходом на сцену. Собраться, не нервничать. Мне это не очень хорошо удавалось. Когда я выходила на сцену, меня просто парализовывало, и я ничего не могла с собой поделать. Наверное, только в последнем эфире смогла расслабиться. Даже не знаю, что произошло. Просто в один момент отпустила свои эмоции, и мне стало хорошо. Знаете, было предчувствие, что я покину проект на финале. Может, поэтому и не переживала. Помню, проснулась утром перед финалом и поняла, что у меня совершенно нет мандража. А, когда вышла на сцену, то работала просто в кайф!

— Получили удовольствие!

— Притом огромное! Так случилось, что я открывала первый прямой эфир «Х-фактора», а потом закрывала его финал. И это были совершенно разные ощущения, но они все мне дороги.

— Было видно, что вы не боитесь сцены.

— Я актриса, и у меня действительно не было страха. Но все равно понимала, что на мне лежит огромная ответственность — я работала в прямом эфире, права на ошибку не было. Несмотря на то что на сцене ты зависишь от очень многих вещей — постановки, звука. На четвертом эфире был номер, во время которого у меня произошли неполадки с наушниками. В какой-то момент я просто перестала слышать себя, музыку и все, что происходит вокруг.

— Это был номер, когда вы пели в дуэте с Максом Барских?

— Именно. Это случилось в самом начале, когда я пела одна. Потом вступил Макс, и я стала слышать музыку.

— Как вы попали на проект?

— Я приходила на кастинги «Х-фактора» еще в восьмом сезоне. Но тогда по состоянию здоровья и из-за личных обстоятельств не смогла поехать в тренировочный лагерь, хотя меня туда и брали. Мне пришлось покинуть проект, но два года спустя со мной связалась администратор «Х-фактора» и напомнила, что я обещала прийти в десятом сезоне. Так что изначально я пришла на кастинг потому, что обещала. Потом включилась в работу, мне понравилось, затянуло. Понятно, я, как и многие, с детства смотрела «Х-фактор» и думала: «Было бы прикольно оказаться среди участников». И вот моя мечта сбылась, я не могла от нее отказаться.

— Вы поете с детства?

— Да. Мои родители тоже поют, правда, не профессионально, а для гостей, под гитару. Но заниматься в музыкальной школе я начала только в пятом классе.

— И все же, вас прельщает карьера актрисы или певицы?

— Признаюсь, я еще лет десять не смогу сделать выбор в ту или другую сторону. Просто считаю, что это взаимосвязанные вещи, которые не могут существовать друг без друга. В идеале, конечно, мечтаю стать актрисой мюзикла.

— Оля Полякова и Настя Каменских, комментируя ваше выступление, не раз говорили, что им не хватает эмоций.

— Знаете, я никогда не обижаюсь на критику и прислушиваюсь к замечаниям. Беру на вооружение то, что считаю нужным. И комментарии Насти и Оли я приняла, и, мне кажется, в четвертом эфире это было заметно.

— Как полагаете, кто победит в сезоне?

- Сложно понять, за Элину и Георгия зрители голосуют практически одинаково. Элина Иващенко — очень техничная вокалистка, Георгий Колдун — типичный герой-любовник фильмов СССР, у него своя аудитория. Мне самой интересно будет узнать, кто же станет победителем. Но на «Х-факторе» давно не выигрывала девушка. Думаю, для этого как раз пришло время.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Антон Вельбой, одновременно с Марией покинувший проект, рассказал, что заставило его плакать на «Х-факторе» и обижен ли он на Олю Полякову, и назвал своего фаворита.

Напомним, по результатам зрительского голосования, суперфиналистами десятого сезона стали Элина Иващенко и Георгий Колдун. Имя победителя юбилейного сезона «Х-фактора» станет известно в субботу, 28 декабря.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter