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Форвард, забивший гол-красавец в финале Лиги чемпионов, перебрался из «Ювентуса» в Катар (фото, видео)
Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии, форвард «Ювентуса» Марио Манджукич продолжит карьеру в Катаре. 33-летний нападающий, который в финале Лиги чемпионов в 2017-м забил сумасшедший гол в ворота «Реала», заключил на полтора года контракт с лидером чемпионата страны клубом «Аль-Духайль». Сумма трансфера составила 5 млн евро, а сам футболист за 18 месяцев в Катаре заработает 10 млн евро.
Марио Манджукич во время подписания контракта с катарским клубом
Отметим, что в нынешнем сезоне Манджукич, в активе которого 89 поединков и 33 мяча в футболке сборной Хорватии, не провел за Старую Синьору ни одного матча и даже не был заявлен на Лигу чемпионов. Более того, знаменитого нападающего даже не пригласили на рождественскую вечеринку, которую посетили все сотрудники ФК «Ювентус».
Кстати, цвета «Аль-Духайля» уже защищает экс-игрок обороны «Юве» марокканец Медхи Бенатия, весной перебравшийся из Турина за 8 млн евро.
За свою карьеру Марио Манджукич, кроме «Ювентуса», выступал также за загребское «Динамо», «Вольфсбург», «Баварию» и «Атлетико», завоевав 23 трофея.
В составе сборной Хорватии он принимал участие в двух чемпионатах Европы (2012, 2016) и двух чемпионатах мира (2014, 2018). Марио не только вице-чемпион ЧМ-2018, но и единственный в истории футболист, которому удалось в финальном поединке мирового первенства поразить как свои, так и чужие ворота.
Видео сумасшедшего гола Марио Манджукича в финале Лиги чемпионов-2016/2017 «Реал» — «Ювентус»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» сенсационно проиграл «Лацио» в матче за Суперкубок Италии.
Фото Getty Images, Twitter ФК «Аль-Духайль»
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