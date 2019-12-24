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Спорт

Форвард, забивший гол-красавец в финале Лиги чемпионов, перебрался из «Ювентуса» в Катар (фото, видео)

19:50 24 декабря 2019 52
Марио Манджукич
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии, форвард «Ювентуса» Марио Манджукич продолжит карьеру в Катаре. 33-летний нападающий, который в финале Лиги чемпионов в 2017-м забил сумасшедший гол в ворота «Реала», заключил на полтора года контракт с лидером чемпионата страны клубом «Аль-Духайль». Сумма трансфера составила 5 млн евро, а сам футболист за 18 месяцев в Катаре заработает 10 млн евро.

Марио Манджукич во время подписания контракта с катарским клубом

Отметим, что в нынешнем сезоне Манджукич, в активе которого 89 поединков и 33 мяча в футболке сборной Хорватии, не провел за Старую Синьору ни одного матча и даже не был заявлен на Лигу чемпионов. Более того, знаменитого нападающего даже не пригласили на рождественскую вечеринку, которую посетили все сотрудники ФК «Ювентус».

Кстати, цвета «Аль-Духайля» уже защищает экс-игрок обороны «Юве» марокканец Медхи Бенатия, весной перебравшийся из Турина за 8 млн евро.

За свою карьеру Марио Манджукич, кроме «Ювентуса», выступал также за загребское «Динамо», «Вольфсбург», «Баварию» и «Атлетико», завоевав 23 трофея.

В составе сборной Хорватии он принимал участие в двух чемпионатах Европы (2012, 2016) и двух чемпионатах мира (2014, 2018). Марио не только вице-чемпион ЧМ-2018, но и единственный в истории футболист, которому удалось в финальном поединке мирового первенства поразить как свои, так и чужие ворота.

Видео сумасшедшего гола Марио Манджукича в финале Лиги чемпионов-2016/2017 «Реал» — «Ювентус»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» сенсационно проиграл «Лацио» в матче за Суперкубок Италии.

Фото Getty Images, Twitter ФК «Аль-Духайль»

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