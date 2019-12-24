Оливье и домашний майонез на Новый год: секреты приготовления от известного телеведущего

Стиль жизни

Ведущий кулинарной программы «Їмо за 100» («1+1») Алексей Душка знает все о том, как приготовить недорогие, вкусные праздничные блюда для новогоднего стола. Алексей признается, что давно уже не устраивает пышных застолий на Новый год. Его любимые блюда — оливье, закуска из говяжьего легкого и фрукты. Ранее ведущий рассказал, что приготовит на Новый год, и поделился рецептом идеального тыквенного супа. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алексей Душка поделился рецептом низкокалорийного оливье, рассказал, как готовит свою любимую закуску, и объяснил, как правильно выбирать фрукты.

— Алексей, у вас есть традиции празднования Нового года?

— До рождения дочери у нас с женой была традиция праздновать каждый Новый год в новом месте: на Софийской площади в Киеве, в заснеженных Карпатах, иногда уезжали в другие страны. Но последние два года мы отмечали дома, потому что родилась Дашенька. У дочки свой режим, так что все праздники у нас теперь проходят по-семейному. В этом году мы с друзьями пойдем на каток, моя жена Лена занималась раньше фигурным катанием и очень по нему скучает, а потом устроим небольшое застолье с друзьями.

— Без каких блюд не обходится ваш новогодний стол?

— Я тут не оригинален. Обязательно на нашем столе оливье, несколько закусок, апельсины и мандарины. Надо признать, стол не ломится у нас от «тяжелых» блюд. Я готовлю низкокалорийную версию знаменитого новогоднего салата, ведь он настолько вкусный, что можно съесть сразу полмиски, а обжорство — это плохо. Поэтому расскажу пару секретов, как сделать оливье немного легче и полезнее. Для этого колбасу заменяем полностью или частично на куриную грудку.

— Ее надо как-то специально приготовить?

— Задача сделать так, чтобы оливье можно было не только глотать, но и жевать. Для этого берем сковородку, разогреваем ее на большом огне, добавляем подсолнечное масло и бросаем в него нарезанную на мелкие кубики куриную грудку. Ждем минуту, чтобы она прихватилась до золотистой корочки, и так с каждой стороны. Именно так готовят мясо курицы в китайских ресторанах, благодаря чему, оно получается очень сочным.

— Что еще стоит заменить в оливье?

— К соленым огурцам можно добавить свежий, а майонез смешать в пропорции 150/50 со сметаной или вовсе сделать его самостоятельно. Это очень просто и быстро. Берете 2 желтка, столовую ложку горчицы, немного сока лимона, соль, и по чуть-чуть вливаете 150 миллилитров подсолнечного масла, постоянно взбивая, иначе майонез просто расслоится. Домашний майонез готовится за пять минут, и вы точно знаете какой у него состав.

— Как правильно выбрать сочные и сладкие фрукты к новогоднему столу?

— Есть несколько секретов. Например, бананы перед тем как съесть — нужно помыть, потому что их обрабатывают в газовых камерах. Если вы любите этот фрукт, но стараетесь сократить потребление калорий, то лучше их есть зелеными. Они немного хрустящие и лично для меня — вкуснее, чем желтые. Это все, что нужно знать о бананах. А вот если вы хотите, чтобы апельсины были точно сладкие и сочные, стоит покупать сорт «Американка» — у этих плодов есть так называемый пупок в виде завитков. Есть еще один метод узнать, хорош ли плод: возьмите апельсин в руку и просто подержите. Если он большой, но кажется легким, то значит перезрел и внутри будет очень сухим.

— Обычно к празднику покупают красную икру. Как не ошибиться с ее выбором?

— Сейчас в супермаркетах и на рынках можно найти очень дешевую красную икру. Но на самом деле это отходы. Хорошая цельная, крупная икра стоит дорого, но она и богаче по вкусу. Есть икра среднего ценового сегмента, она не такая крупная, но тоже цельная. А есть самая дешевая. Это икра, которая переморозилась, а затем ее «отбили» от хорошей массы при размораживании. Она точно будет горчить. Если у вас нет аллергии на икру, то плохо от нее не будет, но вы не получите правильных вкусовых ощущений. Так что не гонитесь за самыми низкими ценами и обращайте внимание на упаковку. Лучше отдать предпочтение прозрачным банкам, так вы сможете рассмотреть сами икринки.

А вообще я предлагаю сделать несколько закусок на новогодний стол самим, по крайней мере, это будет точно качественно и гораздо дешевле.

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— Какая у вас любимая закуска?

— Есть отличная закуска к новогоднему столу, которую подают во французских ресторанах. Но ее можно приготовить и в домашних условиях, причем это просто и бюджетно. Надо взять говяжье легкое, хотя можно попробовать и свиное. Очистить его, отварить (после закипания еще час подержать на небольшом огне). Затем дать остыть. Нарезать легкое кусочками и обжарить в масле. Вкус получается умопомрачительный! Когда поджариваем, можно добавить половину чайной ложки сахара, чтобы получилась аппетитная корочка. Когда легкое готово, я делаю сметанно-майонезный соус, добавляю чеснок и все — французский деликатес готов!

— Вы устраиваете себе разгрузочные дни после новогодних праздников?

— Признаюсь, мне не нравится сам принцип разгрузочных и «загрузочных» дней. Я стараюсь не переедать и в праздники и обычные дни. А чтобы не перегружать организм, не стоит терпеть с самого утра, когда же, наконец, можно будет сесть за праздничный стол, и покушать. Еще до начала застолья лучше делать маленькие перекусы и не запивать еду водой. Тогда ночью не придется страдать от голода и можно будет попробовать несколько блюд. И помните, что очень важен размер порции — он должен быть не больше вашего кулака.

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