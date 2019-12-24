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Деньги

Готовьтесь раскошелиться: с 1 января "Укртелеком" значительно повысит стоимость всех услуг

21:17 24 декабря 2019 142
Укртелеком
Инф. «ФАКТОВ»

Монополист фиксированной телефонной связи «Укртелеком» с начала 2020 года повышает ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии. Как сообщил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов, размер повышения составит 18−24 гривен (т.е. 20−24%).

Сообщение о повышении тарифов официально опубликовано в газете «Урядовый курьер» 24 декабря.

По словам представителя компании, тариф «Домашний Безлимитный» меняется с 99 до 123 гривен в месяц, «Домашний Базовый» — с 94 до 117 гривен, «Простой» — с 67,10 до 73,81 гривен в месяц.

Кроме того, с января 2020 года будет изменена стоимость пользования другими услугами «Укртелекома», в т. ч. проводного радиовещания, IP-телекса, предоставления в пользование соединительных линий, предоставления линий непосредственной связи, подключения оборудования охранной сигнализации, TV Бизнеса, и др.

Напомним, правительство обязало местные органы власти провести перерасчет платы за отопление.

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