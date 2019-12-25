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Мир

«Россия вступает в состав Беларуси»: Лукашенко отличился громким заявлением

8:33 25 декабря 2019 425
Александр Лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает реальным создание Союзного государства с Россией на позициях равноправия. Об этом он заявил в интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

Более того, он предложил россиянам задуматься о возможности… вступления России в состав Беларуси.

«Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже в плане единого государства: вы вступаете в состав Беларуси», — сказал он, подчеркнув, что если Беларусь настойчиво приглашают в состав России, то должны быть готовыми и к обратному варианту.

«Ну что, россияне будут против? Нет. белорусы тоже, которые так уж возмущаются… Слушайте, Россия входит в состав Беларуси. А почему вы нас приглашаете в состав России — некоторые, а почему вы не рассматриваете такой вариант?», — заявил Лукашенко, который, по его словам, не исключает возможности баллотирования на пост главы Союзного государства.

Напомним, в этом же интервью Лукашенко заявил, что в случае попытки России присоединить Беларусь последует реакция стран Запада и НАТО, но тут же успокоил, мол, не пропустит танки на Москву.

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