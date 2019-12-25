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Происшествия

Метели и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

10:09 25 декабря 2019 130
Скрин с веб-камеры на курорте Драгобрат
Инф. «ФАКТОВ»

Синоптики УкрГидрометцентра предупредили о резком ухудшении погоды, которое уже происходит в Карпатах. Там наблюдается сильный мокрый снег, метели, местами гололедица и налипание мокрого снега. Напомним, территорию нашей страны накрыл мощный циклон Ailton.

Вдобавок прогнозируется сильный ветер — порывы будут достигать 20 метров в секунду, а на высокогорье — 25−28 метров в секунду.

Одновременно на территории западных областей Украины ожидаются сильные дожди.

«Погодные условия могут привести к нарушению и местами к прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона», — резюмировали синоптики.

В сети появилось фото заснеженной вершины горы Поп Иван в Карпатах по состоянию на 8:30 25 декабря. Его опубликовали спасатели с Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

Напомним, в Киеве Католическое Рождество выдалось дождливым.

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