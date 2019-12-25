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Метели и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Синоптики УкрГидрометцентра предупредили о резком ухудшении погоды, которое уже происходит в Карпатах. Там наблюдается сильный мокрый снег, метели, местами гололедица и налипание мокрого снега. Напомним, территорию нашей страны накрыл мощный циклон Ailton.
Вдобавок прогнозируется сильный ветер — порывы будут достигать 20 метров в секунду, а на высокогорье — 25−28 метров в секунду.
Одновременно на территории западных областей Украины ожидаются сильные дожди.
«Погодные условия могут привести к нарушению и местами к прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона», — резюмировали синоптики.
В сети появилось фото заснеженной вершины горы Поп Иван в Карпатах по состоянию на 8:30 25 декабря. Его опубликовали спасатели с Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.
Напомним, в Киеве Католическое Рождество выдалось дождливым.
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