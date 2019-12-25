Бог любит даже худших из людей: Папа Римский поздравил мир с Рождеством

Мир

В Ватикане в соборе Святого Петра Папа Римский Франциск отслужил традиционную Рождественскую мессу. На праздничную службу пришли тысячи верующих. Обращаясь к ним, понтифик подчеркнул: «Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить. Бог любит всех, даже худших из людей».

Западные СМИ решили, что глава католической церкви в такой завуалированной форме обратился к священникам, которые оказались замешаны в секс-скандалах и были обвинены в педофилии. Эти преступления имеют массовый характер. В Ватикан поступил тысячи жалоб на священников с обвинениями в порочных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. Заявители также считают, что высшее духовенство покрывает педофилов в сутанах.

Франциск всеми силами пытается бороться с растлителями детей. В середине декабря понтифик отменил правило «папской тайны» в отношении священников, обвиняемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними. До сих пор подобные случаи рассматривались церковью в режиме строжайшей секретности. Ватикан объяснял это необходимостью защитить частную жизнь предполагаемых жертв и репутацию обвиняемого. «Папская тайна» позволяла священникам отказывать полиции в сотрудничестве. Теперь же Франциск лишил их такой возможности. Отныне церковь обязана предоставлять следственным органам разных стран всю имеющуюся у нее информацию по делам о сексуальных преступлениях в отношении детей.

Кроме того, Папа Римский внес существенные коррективы в понятие детской порнографии. Ранее Ватикан считал порно с детьми только те видео- и фотоматериалы, в которых фигурировали несовершеннолетние в возрасте до 14 лет. Теперь возрастной предел повышен до 18 лет.

Празднование Рождества в Ватикане продолжается. В среду, 25 декабря, Папа Римский выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi («к городу и к миру»). Эта традиция существует с XIII века. Понтифики не только благословляют верующих, но и говорят о главных проблемах, с которыми столкнулось человечество.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что думает глава Православной церкыи Украины митрополит Епифаний о возможном переносе празднования Рождества в нашей стране с 7 января на 25 декабря.

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