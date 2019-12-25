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Мир

Не Путин: жители Германии назвали человека, которого боятся больше всех

20:52 25 декабря 2019 335
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

25 декабря социологи из YouGov опубликовали итоги опроса, которые показали, что в Германии наибольшей угрозой для мира считают президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп попал на обложку популярного журнала The Week вместе с Зеленским и Путиным.

Как сообщает DW, опрос показал, что Трампа считают главной угрозой для мира 41 процент немцев. Только 17 процентов жителей Германии видят угрозу, которая исходит от Ким Чен Ына. Далее в списке — Путин, набравший 8 процентов, и Си Цзиньпин — 7 процентов.

Такое же мнение преобладало в Германии и в 2018 году. Тогда Трампа посчитали угрозой для мира 48 процентов, Ким Чен Ына — 21 процент и Путина — 15 процентов немцев.

Ранее сообщалось, что актер Джим Керри создал едкую карикатуру на Дональда Трампа.

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