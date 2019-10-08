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Украина

Знаменитый голливудский актер изобразил в карикатуре скандал вокруг Трампа и Зеленского

16:35 8 октября 2019 167
Джим Керри
Инф. «ФАКТОВ»

Актер Джим Керри создал карикатуру на Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она посвящена телефонному разговору, который стал причиной «Украинагейта». Карикатура размещена в Twitter актера. Об этом сообщает 112.ua.

На картинке изображены Трамп и Зеленский и присутствует текст, сказанный якобы от имени президента США.

В карикатуре используются мотивы романа Марио Пьюзо «Крестный отец». Так, Керри прокомментировал изображение: «Отец-мошенник сделал Зеленскому предложение, от которого он не смог отказаться». В романе подобное выражение используют при решении дел представители мафиозного мира.

 

В центре сюжета находится текст: «Однажды, хоть этот день может никогда не наступить, я попрошу оказать мне услугу. Но до того времени примите этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери».

Эти пародия на слова главного героя «Крестного отца» Вито Корлеоне.

Как сообщалось ранее, в Конгрессе США хотят изучить документы по военной помощи США Украине.

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