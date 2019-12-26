Смена работы и большая любовь: что принесет нам год Белой Металлической Крысы

Стиль жизни

Прощаясь со старым годом и встречая новый, мы традиционно задаемся вопросом: что он нам принесет? О том, каким будет наступающий год, который, в соответствии с восточными традициями, пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова.

«Загадывайте желания! Они обязательно сбудутся»

— Прежде всего важно помнить, что Крыса — первый знак восточного гороскопа, — говорит Людмила, — с которого начинается новый его цикл, рассчитанный на двенадцать лет. А это значит, что наступает хорошее время начать жизнь с чистого листа, поскольку стартует не просто новый год, а новое двенадцатилетие: можно составлять планы, рассчитанные на длительную перспективу, намечать цели, разрабатывать тактику и стратегию их достижения, да и просто загадывать желания — они обязательно сбудутся.

— Как будет складываться ситуация в наступающем, 2020-м году?

— В начале года не стоит ждать быстрых перемен. Крысу отличает осторожность, она всегда опасается неверных шагов и ошибок, поэтому поначалу будет присматриваться к людям и обстоятельствам. И только проанализировав ситуацию и сделав выводы, начнет действовать. Случится это в феврале, а возможно, и в марте. Но с этого времени события начнут разворачиваться молниеносно и будут происходить с минимальным интервалом, а иногда и просто станут накладываться друг на друга, напоминая летящий с горы снежный ком.

— Какого рода события нас ждут?

— Перемены, от которых мы все никак не можем уйти, коснутся всех сторон нашей жизни. На глобальном уровне мы входим во второй год так называемой «смены времен» — перехода от прошлого к будущему — он начался в нынешнем, 2019 году, а закончится в 2021-м. В политике возможны смена политического курса, государственные перевороты и борьба за независимость. Старые военные конфликты не закончатся, но и новые не начнутся, а это уже хорошо. В экономике хороший период для развития промышленности и сельского хозяйства, могут создаваться крупные предприятия и концерны. Но одновременно с положительными переменами вероятны и негативные: продолжится экономический кризис, возможно перманентное повышение цен на промышленные товары и продукты питания.

Главная сложность для нас в это время кроется в том, что мы не будем видеть — во всяком случае пока — перспектив выхода из сложившейся и чем-то не устраивающей нас ситуации. Но не стоит беспокоиться, понимание того, какие шаги необходимо сделать для ее исправления, придет позже. В общем же, год хорош для новых начинаний. Если вы давно подумывали о необходимости воплощения в жизнь нового проекта или у вас есть перспективная идея, самое время взяться за дело. Крыса также приветствует смену работы, даже рода деятельности. Тем, кто в новом году решится на такой серьезный шаг, она окажет всемерную помощь и поддержку. Год также можно с полным правом назвать временем творческих людей. Скажем, для них включится зеленый свет. Те, кто давно занимается каким-то видом творчества, смогут создать настоящее произведение искусства. Те же, для кого творчество пока является хобби, смогут превратить его в основное и бюджетообразущее занятие. Правда, всё сказанное касается только тех, кто не будет лениться и активно включится в работу. Хлопотливая и вечно занятая Крыса не любит тех, кто бездействует — вряд ли она станет им помогать.

«К тем, у кого в кладовке стоят банки с консервацией, Крыса будет особенно благосклонна: их материальное положение значительно улучшится»

— Каким в наступающем году будет наше материальное положение?

— Тут снова нужно вспомнить о характере Крысы. Она ценит материальные блага, но не приветствует мотовство и транжирство. Тем, кто любит пускать деньги на ветер, не стоит рассчитывать на ее покровительство. В выигрыше окажутся те, кто к деньгам относится бережно, не позволяет себе покупать ненужные вещи и умеет делать запасы. К тем из нас, у кого в кладовке стоят банки с консервацией, Крыса будет особенно благосклонна: их материальное положение значительно улучшится. Вообще, если учесть, что хозяйка наступающего года — животное зажиточное, можно предположить, что в материальном отношении год обещает быть удачным.

— А как будут обстоять дела в личной жизни?

— Она должна быть особенно успешной, поскольку Крыса превыше всего ценит свою семью и отношения с близкими и любимыми людьми. На ее помощь могут рассчитывать как те, кто только ищет свою вторую половинку, так и те, кто ее давно нашел и живет в браке. Первых в новом году ждет встреча, которую они со временем назовут судьбоносной, а вторые получат шанс на перезагрузку семейных отношений, особенно если в них в последнее время возникли проблемы. Внимания потребуют и дети, которые, к счастью, в наступающем году будут чаще радовать, нежели огорчать. Главное — выстроить с ними доверительные отношения, чтобы в случае любых проблем они шли не к одноклассникам или друзьям, а к родителям — то есть к вам.

Крыса также говорит о необходимости проявления инициативы в личной жизни. Вполне возможно, что человек, которого вы любите, в душе отвечает вам взаимностью, но то ли из-за врожденной скромности, то ли по какой-то другой причине не делает ни признаний, ни предложения руки и сердца. В таком случае не стоит ждать у моря погоды, нужно набраться смелости и сделать шаг навстречу. В противном случае отсутствие взаимопонимания может развести в разные стороны людей, которые созданы друг для друга.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ"Людмила Булгакова составила лунный календарь на 23−29 декабря, посоветовав, что можно и чего нельзя делать в этот период.



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