Деньги

Что будет с курсом доллара в 2020 году: прогноз экспертов

Начавшиеся праздники не смогли остановить падение курсов доллара и евро. С понедельника, 23 декабря, доллар подешевел еще на 3 копейки, а евро — на 8 копеек. Темпы укрепления украинской валюты уже побили мировой рекорд.Так, 26 декабря НБУ установил курсы на уровне 23,26 грн за доллар и 25,77 грн за евро. На наличном рынке стоимость евро ушла существенно ниже отметки в 26 гривен, а доллары банки покупают уже дешевле 23 гривен. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 22,94 грн, купить — по 23,22 грн, евро — сдать по 25,31 грн, купить — по 25,76 грн. Однако, по мнению некоторых экспертов, уже наметились тенденции к девальвации гривни.

— Гривня в четверг, 26 декабря, ослабла на 9 копеек, и торгуется на уровне 23,31 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Мировые рынки перешли в режим низкой активности, и гривня плавно девальвирует на фоне отсутствия высокого предложения. Экспортеры также входят в период низкой активности. В условиях снизившейся ликвидности рынок подвержен риску резких курсовых движений.

Среди новостей, на которые стоит обратить внимание, отметим заявления министерства финансов России о том, что оно ожидает окончательного решения суда по долгу Украины по еврооблигациям к лету 2020 года. Вероятно, в ближайшее время гривня в условиях низкой ликвидности может показать ослабление до 23,3—23,45 грн за доллар.

Если же подводить итоги уходящего года, то для гривни он оказался победным. Украинская валюта стала самой крепкой мировой валютой не только по итогам 2019 года, но по сравнению с показателями 2018 года. Главным драйвером такого укрепления стал приток иностранной валюты в страну от нерезидентов для покупки украинских гривневых долговых обязательств, в первую очередь облигаций внутреннего государственного займа.

Что касается перспектив, то курс гривни в 2020 году по-прежнему будет зависеть от политики Национального банка и Минфина, активности инвесторов, а также ситуации на глобальных рынках, где сохраняются риски экономического кризиса.

Однако ситуация с дефицитом внешнеторгового баланса Украины продолжает вызывать большие опасения. Пока дефицит перекрывается за счет притока валюты от нерезидентов и торговых кредитов, гривня демонстрирует укрепление, но, как только приток приостановится, национальная валюта начнет падать, — считает Андрей Шевчишин.

Другие эксперты также отмечают предпосылки к возможному началу снижения курса гривни.

— На минувшей неделе доллар на различных сегментах валютного рынка изменился к гривне по-разному, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — На межбанке он незначительно подрос, а на других сегментах рынка снизился на 0,6—1,1%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,41 грн до 23,26 грн (-0,7%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 23,28—23,31 грн до 23,30—23,32 грн (+0,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 23,19—23,41 грн до 22,94—23,26 грн (-1,1%/-0,6%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей расширилась с 1% до 1,4% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Американская валюта на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9—23,1 грн.

Стоит напомнить, что действующая сейчас тенденция на укрепление гривни к доллару началась с конца октября. А с начала декабря гривня на межбанковском рынке укреплялась практически ежедневно. Основными факторами стали высокий приток средств нерезидентов для покупки ОВГЗ (около 4 млрд долларов с начала года), высокий урожай сельхозпродукции, и высокие экспортные цены на нее.

К благоприятным факторам стоит добавить предварительные договоренности с МВФ по новой программе, которая предусматривает кредитную поддержку на 5,5 млрд долларов. Также стоит отметить контракт на пять лет по транзиту российского газа и согласие «Газпрома» оплатить 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Исходя из этого, в начале 2020 года стоит ожидать продолжение укрепления гривни и ее достаточно высокой стабильности как минимум до конца первого квартала. Курс доллара на конец первого квартала мы ожидаем в диапазоне 22,5—23,5 грн, на конец года при сохранении благоприятной конъюнктуры — не выше 24,5 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Стоит отметить, что небывалое укрепление гривни наконец-то повлияло на стоимость горючего на отечественных заправках. Правда, существенное снижение цен на АЗС началось после встречи президента Украины и представителей правительства с участниками розничного рынка нефтепродуктов. Владимир Зеленский потребовал от нефтетрейдеров более активно отреагировать на укрепление курса гривни и уменьшить соответственно цену на бензин. По его мнению, цена литра бензина А-95 и дизтоплива должна опуститься до 1,1 доллара, или 25,6 гривни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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