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Оливье с языком и порционный холодец: легкие рецепты новогодних блюд (фото)
Новогоднее меню не обходится без оливье. Один из вкусных вариантов — с говяжьим языком вместо докторской колбасы. Тонкостями приготовления этого всеми любимого новогоднего блюда с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким (о том, как приготовить дома майонез, читайте тут). Ведь не все, к примеру, знают, что соленые огурцы режутся более мелко, чем остальные ингредиенты. Также Лилия Ким рассказала, как приготовить на Новый год холодец и нежный торт «Апфельмусс».
— Оливье — вкусный и сытный салат, проверенный временем, — говорит Лилия Ким. — Предлагаю приготовить его с отварным говяжьим языком. С удовольствием поделюсь рецептом. К слову, в приготовлении оливье есть тонкости, которые нужно учитывать, если хотите, чтобы салат получился вкусным.
Оливье с говяжьим языком
400 г отварного говяжьего языка
500 г картофеля
200 г моркови
200 г маринованных или соленых огурцов
4 яйца
½ банки зеленого горошка
Луковица
Майонез, сметана, соль — по вкусу
Картофель и морковь залить водой, посолить, довести до кипения, варить 30−40 минут, до мягкости овощей (нож должен входить в них легко).
Овощи и язык лучше сварить заранее, так они будут легче нарезаться. Яйца залить водой, варить 10 минут с момента закипания, затем остудить, залив холодной водой.
Язык порезать кубиками. Картофель и морковь почистить, порезать кубиками. Яйца также порезать кубиками, огурцы мелкими кусочками (более мелко, чем остальные ингредиенты).
Мелко порезать лук. Сложить все ингредиенты в одну емкость. Посолить, заправить майонезом или сметаной по вкусу, хорошо перемешать. Я добавила примерно 200 г майонеза и 100 г сметаны, но лучше руководствуйтесь своим вкусом.
Можно салат подать в одном салатнике или порционно, как на фото. Для этого следует выложить салат через гарнирное кольцо (у меня эту роль отлично исполняет банка от горошка). Украсить каждую порцию можно зеленым горошком.
— А как приготовить вкусный холодец?
— Посоветую рецепт холодного из говядины.
Порционный холодец
Для приготовления холодца из говядины нам понадобятся:
Говядина — 1 кг (лучше брать качалку, также понадобятся 2 шт. скакунов — так называются суставы задних ног, они нужны для получения качественного желе)
- Чеснок — 1 головка
- Морковь — 1 шт. (крупная)
- Лук — 1 шт. (крупный)
- Соль — по вкусу
- Перец черный горошком — 10 горошин
- Лавровый лист — 2−3 шт.
Скакуны моем и по возможности разделываем, после чего складываем в 5-литровую кастрюлю.
Мясо моем, разделываем и кладем в кастрюлю. Заливаем водой. Ставим на огонь. Ждем момента, когда вода закипит. Сливаем воду. Содержимое перемываем. Кастрюлю отмываем и наполняем водой. Складываем кости в кастрюлю.
Мясо мелко режем кусками примерно 4×4 см и кладем в кастрюлю. Доливаем водой почти до самого края.
Включаем огонь, ждем, когда закипит, и переводим на самое малое пламя. Снимаем пену при необходимости. Через 2 часа солим. В таком режиме варим 3 часа.
Через 3 часа выключаем огонь, снимаем кастрюлю и ставим остывать. На ночь ставим холодец охлаждаться.
К утру желе застывает, и весь жир скапливается сверху. Снимаем весь жир. Снова ставим на огонь. В это время готовим морковь, лук, перец и лавровый лист.
Примерно через час после того, как холодец закипит, снова переводим на малый огонь и закладываем овощи, перец, лаврушку. Пробуем на соль. При необходимости досаливаем.
Даем покипеть 2 часа. В это время чистим чеснок и выдавливаем его (чеснокодавкой) в тарелку.
Через 2 часа выключаем огонь. Достаем и кладем в миску мясо и кости.
Добавляем в бульон чеснок и даем покипеть 20−30 минут. Отделяем мясо от костей, измельчаем его (я мну руками на волокна) и складываем в формочки для кексов. Заливаем бульоном. Даем остыть. Через несколько часов можно употреблять.
— Если вы еще не определились, какой торт будете готовить на Новый год, предлагаю вам испечь очень нежный торт «Апфельмусс». Он легкий и воздушный, с приятной яблочной кислинкой. Очень прост в приготовлении, так как коржи не надо раскатывать.
Торт «Апфельмусс «
Диаметр — 21 см, 1,500 г
Тесто для коржей:
4 яйца
180 г сахара
2 ч. л. ванильного сахара
180 г сливочного масла
100 г пшеничной муки высшего сорта
100 г крахмала (у меня картофельный)
10 г разрыхлителя
Сливочный крем с яблочным пюре:
500 г сливок 33% (для взбивания)
400 г яблочного пюре (800 г яблок)
Для начала помоем яблоки, разрежем пополам, извлечем серединку. Форму застелем фольгой и запечем в ней яблоки при температуре 200 градусов 35−40 минут. Даем им немного остыть и перебиваем блендером либо перетираем через сито. Пюре оставляем остыть и убираем в холодильник.
Теперь займемся коржами. Для начала подготовим 7 листов пергаментной бумаги, с обратной стороны рисуем круги размером 20−22 см.
Затем сливочное масло растапливаем и даем остыть. Смешиваем сухие ингредиенты.
В миску разбиваем яйца, взбиваем до пышной пены, добавляем сахар и на максимальной скорости взбиваем еще 10 минут до пышной массы. Скорость миксера снижаем и продолжаем взбивать, тонкой струей вливая масло. Перемешиваем, всыпаем сухие ингредиенты, перемешиваем лопаткой до однородности — тесто готово.
На каждый лист кладем 100 граммов теста или примерно 4−5 ст. ложек. Разравниваем, немного выходя за края. Выпекаем 6−7 минут каждый по очереди. Коржи будут слегка румяниться.
Аккуратно вырезаем под нужный диаметр, обрезки понадобятся для обсыпки торта.
Теперь делаем крем. В охлажденные сливки всыпаем сахарную пудру и взбиваем минут 5, пока сливки не начнут хорошо держать форму. Смешиваем яблочное пюре со взбитыми сливками, перемешиваем.
Собираем торт. На каждый корж выкладываем 3 ст. ложки крема с большой горкой. Разравниваем. На полчаса уберем торт в холодильник, затем покрываем кремом края и посыпаем измельченными обрезками. Украсить можно свежими фруктами. И приятного аппетита!
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