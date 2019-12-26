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Кому будет сопутствовать удача, а кому не повезет: гороскоп на 2020 год
Мастер Международной ассоциации фэншуй Виктория Хилинич рассказала, чего ожидать в 2020-м людям, рожденным в том или ином году по восточному календарю.
— 2020-й ожидается наиболее благоприятным для тех, кто родился в годы Козы, Петуха, Быка и Змеи, — говорит Виктория Хилинич. — Этим людям будет сопутствовать везение. Они могут рассчитывать на помощь окружающих и поддержку семьи.
«Середняками» года Крысы окажутся те, кто родился в годы Кролика, Дракона, Крысы и Собаки. У них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Также возможны неурядицы в семейных и романтических отношениях.
Сложнее всего придется людям, появившимся на свет в годы Тигра, Свиньи, Лошади и Обезьяны. Все будет складываться не так, как они планируют. К тому же им следует опасаться несчастных случаев и проблем со здоровьем. Негатива можно избежать, если не стесняться обращаться за помощью к окружающим.
Астролог Янина Массини добавила, что Юпитер, влияние которого будет доминировать в 2020 году, покровительствует людям, рожденным под знаками Козерога, Тельца и Девы. А ближайший благоприятный период для различных дел — с 14 января по 15 марта.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что можно и чего нельзя делать с 23 по 29 декабря согласно лунному календарю.
А о том, что ждет в 2020 году мутабельные знаки зодиака — Близнецов, Деву, Стрельца и Рыб, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. Ранее она составила гороскоп на 2020 год для фиксированных знаков — Тельца, Льва, Водолея и Скорпиона, а также для кардинальных знаков зодиака — Козерога, Рака, Весов и Овна.
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