Продолжайте "кнопкодавить": нашумевший закон от Зеленского признан неконституционным

Политика

Конституционный суд забраковал нашумевший законопроект от Владимира Зеленского, которым предлагалось лишать депутатов мандата за кнопкодавство. КСУ признал документ неконституционным, то есть смелая идея не будет воплощена в жизнь.

Законопроект был предварительно одобрен в сентябре 2019 года. Поскольку документ требовал внесения изменений в Конституцию, законопроект направили на изучение в КСУ. Видимо, предполагая негативный вывод от судей, Рада подготовила альтернативный проект: депутатов за кнопкодавство хотят не исключать, а штрафовать, причем суммы штрафов могут отличаться в три раза.

Как сообщает Liga.net, полный текст заключения о неконституционности законопроекта Зеленского судьи обещают опубликовать до конца дня 26 декабря. Пока что представитель президента в КСУ Федор Вениславский смог сообщить лишь, что вывод судей — негативный.

Напомним, ранее в Раде подсчитали, что к декабрю не менее 15 народных депутатов занимались кнопкодавством. Зафиксировано 45 неперсональных голосований.

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