- 16:05 В Украине хотят полностью запретить "гуманитарный" секонд-хенд
- 15:57 Жуткое ДТП под Николаевом: погибла женщина и пострадала семья с тремя малышами
- 15:55 РосСМИ сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
- 15:54 Продолжайте "кнопкодавить": нашумевший закон от Зеленского признан неконституционным
- 15:40 Пожар в одесском колледже: в Одессе похоронили еще двух погибших
- 15:40 В Украине впервые за 15 лет пересадили сердце: операция прошла в канун Рождества в райбольнице Ковеля
- 15:29 Ломаченко принял участие в богослужении на Святой Земле
- 15:29 Все дети были не привиты: в многодетной семье от коклюша умер новорожденный
- 15:24 Больше половины украинцев не смогли назвать главное политическое событие 2019 года в мире
- 15:05 Ольга Сумская снова станет бабушкой? Старшая дочь актрисы показала округлившийся животик
- 15:01 Украина выдала Испании российского «вора в законе»
- 14:59 Путин продолжит давить на Лукашенко: причины провала «интеграции» России с Беларусью
В Украине хотят полностью запретить "гуманитарный" секонд-хенд
В Украине хотят запретить ввоз на территорию страны бывших в употреблении вещей в качестве гуманитарной помощи. Кстати, в 2017 году наша страна заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед лишь Пакистан и Малайзию.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся запрета ввоза в качестве гуманитарной помощи бывших в употреблении одежды и обуви, разработали в Министерстве социальной политики.
Исключение составит, разве что, одежда специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также в медицинские учреждения. Об этом заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, который подчеркнул, что бизнесмены под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, а потом продают его.
«Мы — достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране», — заявил Коваль. Что же касается спецодежды, то, по словам замминистра, часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, у которого истек срок хранения на складах за рубежом и их на бесплатной основе отдают в ГосЧС. Олег Коваль заявил, что такая форма соответствует международным стандартам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео ажиотажа в одном из секонд-хендов Харькова, куда покупатели врывались, снося турникеты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.