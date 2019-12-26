В Украине хотят полностью запретить "гуманитарный" секонд-хенд

Украина

В Украине хотят запретить ввоз на территорию страны бывших в употреблении вещей в качестве гуманитарной помощи. Кстати, в 2017 году наша страна заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед лишь Пакистан и Малайзию.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся запрета ввоза в качестве гуманитарной помощи бывших в употреблении одежды и обуви, разработали в Министерстве социальной политики.

Исключение составит, разве что, одежда специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также в медицинские учреждения. Об этом заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, который подчеркнул, что бизнесмены под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, а потом продают его.

«Мы — достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране», — заявил Коваль. Что же касается спецодежды, то, по словам замминистра, часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, у которого истек срок хранения на складах за рубежом и их на бесплатной основе отдают в ГосЧС. Олег Коваль заявил, что такая форма соответствует международным стандартам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео ажиотажа в одном из секонд-хендов Харькова, куда покупатели врывались, снося турникеты.

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