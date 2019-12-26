23.01 / 23.36 25.39 / 25.88
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине хотят полностью запретить "гуманитарный" секонд-хенд

16:05 26 декабря 2019 113
Секонд-хенд
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине хотят запретить ввоз на территорию страны бывших в употреблении вещей в качестве гуманитарной помощи. Кстати, в 2017 году наша страна заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед лишь Пакистан и Малайзию.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся запрета ввоза в качестве гуманитарной помощи бывших в употреблении одежды и обуви, разработали в Министерстве социальной политики.

Исключение составит, разве что, одежда специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также в медицинские учреждения. Об этом заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, который подчеркнул, что бизнесмены под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, а потом продают его.

«Мы — достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране», — заявил Коваль. Что же касается спецодежды, то, по словам замминистра, часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, у которого истек срок хранения на складах за рубежом и их на бесплатной основе отдают в ГосЧС. Олег Коваль заявил, что такая форма соответствует международным стандартам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео ажиотажа в одном из секонд-хендов Харькова, куда покупатели врывались, снося турникеты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Трудовая книжка

Теперь работодатель никого не удержит: украинцам объяснили преимущества "электронной трудовой"

Курс валют

Что будет с курсом доллара в 2020 году: прогноз экспертов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер