Общество и люди

Сносят турникеты: ажиотаж в магазине секонд-хенда в Харькове сняли на видео

В Харькове в магазине подержанной одежды покупатели устроили гонки с препятствия. Ранее подобное наблюдалось в Днепре.

Чтобы первыми попасть в открывшийся секонд-хенд на станции метро им. Гагарина, многие ломали турникеты и с ловкостью перепрыгивали через несколько ступеней.

Видео ажиотажа в магазине «Эконом класс» на метро Гагарина в Facebook опубликовал местный ресурс «Харьков 1654».

Ролик назвали «Харьковские будни».

В сети пишут, что такими ловкими, обычно, бывают перекупщики, которые завтра же вынесут этот товар на рынок и будут продавать «за дорого».

Ранее «ФАКТЫ» писали о штурме секонд-хенда в Николаеве, где толпа даже выломала дверь.

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