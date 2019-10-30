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Сносят турникеты: ажиотаж в магазине секонд-хенда в Харькове сняли на видео
В Харькове в магазине подержанной одежды покупатели устроили гонки с препятствия. Ранее подобное наблюдалось в Днепре.
Чтобы первыми попасть в открывшийся секонд-хенд на станции метро им. Гагарина, многие ломали турникеты и с ловкостью перепрыгивали через несколько ступеней.
Видео ажиотажа в магазине «Эконом класс» на метро Гагарина в Facebook опубликовал местный ресурс «Харьков 1654».
Ролик назвали «Харьковские будни».
В сети пишут, что такими ловкими, обычно, бывают перекупщики, которые завтра же вынесут этот товар на рынок и будут продавать «за дорого».
Ранее «ФАКТЫ» писали о штурме секонд-хенда в Николаеве, где толпа даже выломала дверь.
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