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Неожиданно: кто заменил Джамалу на Национальном отборе на «Евровидение-2020» (фото)

16:34 26 декабря 2019 538
Евровидение
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Телеканалы СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя второго члена жюри, который будет оценивать конкурсантов Национального отбора на «Евровидение-2020». В феврале место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль.

В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Афинах, где заняла седьмое место. Больше 15 лет Тина Кароль занимается активной музыкальной деятельностью: певица является судьей вокальных проектов, выпустила 11 альбомов, на ее счету 11 концертных сольных туров.

— Я рада стать частью большой команды исторического события, — призналась Тина. — Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. «Евровидение» — очень сложный механизм, и я за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бичевать, если результат другой.

Мы — поющая нация, умеем делать музыку мирового уровня. Я точно против того, чтобы ставить перед творческими людьми спортивные нормативы и стирать их личность желанием золотой медали. По итогу длинного творческого пути всегда побеждает музыка. Вместе мы пишем историю уже сегодня.

Напомним, несколько лет подряд среди судей Национального отбора была победительница «Евровидения-2016» Джамала. Прямые эфиры Национального отбора на «Евровидение-2020» пройдут 8-го, 15-го (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещания UA: ПЕРШИЙ.

Музыкальный продюсер Национального отбора — Руслан Квинта, креативный — Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров — Сергей Притула.

Напомним, что в 2019 году Украина так и не приняла участия в конкурсе из-за скандала с певицей MARUV, которая должна была представлять нашу страну на «Евровидении».

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