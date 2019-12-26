Политика

Кабинет министров едва ли не впервые снижает тарифы, а это один из критериев по которым общество будет оценивать деятельность власти. Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказал кандидат социологических наук, директор социологической компании «Ситаргет» Алексей Боровский.

«Едва ли не первый раз правительство действительно снижает тарифы, я имею в виду тарифы на сектор ЖКХ, на газ, за отопление, по такой тенденции не должно интересовать, кто и сколько зарабатывает. Есть ли конкретный результат? Или результаты касаются конкретно гражданина? Это и будет показателем успешной деятельности», — сообщил эксперт.

Такое мнение Алексей Боровский высказал, комментируя общественную дискуссию о повышении заработных плат чиновникам и государственным служащим. Социолог считает, что критерием деятельности государственных деятелей и институтов должны быть конкретные результаты. Для правительства это не только макроэкономические показатели, которые беспокоят большие секторы экономики, но и показатели, касающиеся конкретных людей, в том числе снижение тарифов.

Эксперт считает, что именно по этим критериям общество будет судить о деятельности власти после Нового года.

«В частности, мы должны учитывать что весь год у нас был годом ожиданий. То есть, граждане действительно выражали доверие, мы фиксировали рекордные показатели доверия к отдельным государственным деятелям. Я даже скажу, что на Новый год мы выйдем с определенными представлениями, а что же сделали политики с такими зарплатами? И здесь уже будем смотреть на результаты деятельности конкретного лица. Я думаю, что по поводу деятельности тех, кто занимает высшие посты в правительстве страны, будут смотреть на показатели в отдельных секторах экономики, в тарифах, в платежках, в конце концов, на прожиточный уровень всех нас», — подчеркнул эксперт.

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