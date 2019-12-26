Самые красивые зимние торты: каждая деталь съедобна (фото)

Стиль жизни

Торты Елены Так потрясающе красивы. Это сказка наяву. От таких тортов веет волшебством. Кажется, что фигурки сказочных героев вот-вот оживут. Каждая сказка — это история, посвященная и рассказанная конкретному человеку. Кажется невероятным, но все детали тортов Елены Так съедобны. Они созданы преимущественно из шоколада или мастики. Это тонкая, филигранная работа! О секретах создания своих зимних тортов, а также их вкусе Елена Так рассказала «ФАКТАМ».

— В торте «Зимняя сказка» обыкновенных лесных зверюшек я превратила в сказочных героев, — говорит Елена Так. — Ведь это не просто торт, а сказочная история для маленького именинника, которому исполнился годик; и его гостей. Итак, сказочная история начинается. Зимний праздничный день, снегопад. Уже наряжена елка серебряными и золотыми шарами, деревья покрыты серебром, все вокруг в снегу. Под мостом в озере застыла вода. Маленький хомячок забрался на пенек, держит в руках ноты и громко на весь лес поет песенку «С днем рождения!», поздравляя маленького именинника. С горки на лыжах спускается пингвиненок, он широко улыбается и спешит на праздник. Мама везет на саночках своего малыша-медвежонка, она закутала его в длинный шарф так, что видно только носик и глазки.

В основе торта «Зимняя сказка» безе с легким сливочным кремом, бисквитом и ягодной прослойкой

— Просто волшебно!

-Всех героев я нарядила в праздничные вязаные свитера и шапки из шоколада. Елки сделала из вафельной бумаги. А елочные шары — из круглых шоколадных конфет, покрыв их золотым и серебряным кандурином.

Каждую деталь в торте интересно рассматривать. Например, одеяния сказочных героев

— Интересно, какой же этот торт на вкус?

— В его основе безе с легким сливочным кремом, бисквитом и ягодной прослойкой.

— И как же долго вы создавали свою «Зимнюю сказку»?

— Создание такого торта занимает около недели. Прежде всего надо до деталей продумать дизайн. Важно, чтобы вся композиция была гармоничной. Такие детали, как мост, лыжи и санки, необходимо сделать заранее (минимум дня за три), чтобы они успели хорошо просохнуть. Я всегда очень волнуюсь, когда устанавливаю фигурки и декорации на торт. Каждый раз для меня это самый сложный этап.

Елки созданы из вафельной бумаги, а елочные шары из шоколадных конфет

— Как реагировал ребенок на подарок?

— Думаю, он был счастлив, как и его папа в тот момент, когда забирал торт.

— Очень красив торт, созданный вами для юной фигуристки.

— Его я назвала «Мечта девчонки». Торт заказали для 12-летней девочки, мечта которой — стать фигуристкой. До этого она никогда не занималась фигурным катанием, но была решительно настроена овладеть мастерством. Девочка пожелала, чтобы коньки венчали огромный трехъярусный торт. Но осуществить это оказалось непросто. Как поставить ботинок на лезвие так, чтобы он не упал и не разрушил всю красоту торта? Поначалу это казалось нереальным. Признаюсь, что каждый раз, когда заказчик ставит передо мной такие сложные задачи, боюсь браться за работу, но в итоге говорю себе: «Пробуй, невозможного нет». А когда удается осуществить задуманное, это и есть момент счастья.

Торт «Мечта девчонки» был адресован девочке, мечта которой – стать фигуристкой

— И как же вы нашли решение в данном случае?

— Ботинок — это миниатюрный тортик, обтянутый эластичной мастикой. Лезвие сделано из цветочной мастики. Закрепила конек на торте я с помощью китайских палочек.

— Очень нежными получились снежинки в декоре.

— Их было сделать несложно. Я использовала формы для печенья. Снежинки воссозданы из мастики.

— Какой вкус у этого торта?

— Это шоколадный торт с большим количеством свежей ягоды. Прослойка свежей малины между кремом и бисквитом — это очень вкусно!

— Именинница, наверное, была счастлива?

— Конечно! Мы все бываем счастливы, когда сбываются наши заветные мечты. И девочка не была исключением.

— Как упаковываются и доставляются такие торты? Ведь очень важно, чтобы не разрушились хрупкие детали.

— Свои торты я отдаю заказчикам в собранном виде с установленными фигурками. Они достаточно устойчивы, поэтому доезжают до заказчика без повреждений. Торты устанавливаю на крепкую подставку и помещаю в коробку, размер которой соответствует параметрам подставки.

— Как декорировать торт в домашних условиях?

— Используйте силиконовые молды. Если собираетесь оформить торт в зимней тематике, декорируйте его снежинками, шишками, елочками… Для изготовления фигурок применяйте готовую мастику или марципан. Начинайте с простого — и все у вас получится!

— Как вы считаете, какие новые тренды в кондитерском искусстве ждут нас в 2020 году?

— Что касается тортов, они становятся все совершеннее. Детали — более реалистичными. Посмотрите на цветы, которые сегодня создают кондитеры. Они ничем не отличаются от живых!

— Это правда.

— А как совершенны фигурки людей, лица! Все более популярен и художественный рисунок на тортах. Художники-кондитеры рисуют акварельные пейзажи, цветы. Думаю, что эти направления будут и дальше развиваться.

— Какой вкус торта сейчас у вас любимый?

— Хоть я и не сладкоежка, но очень люблю шпинатный торт, в состав которого входит большое количество свежего шпината. Бисквит сохраняет натуральный зеленый цвет и имеет прекрасный вкус. Великолепно сочетание шпинатного бисквита, сливочного крема, малины и хрустящего безе. К слову, я долго работала над тем, чтобы безе не размягчалось под кремом и ягодой. Торты по этому рецепту среди моих заказчиков были самыми популярными в 2019 году.

Елена Так: «Дарите друг другу счастье и праздник, а также вкусные красивые подарки, сделанные вашими руками»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в Новом 2020 году?

— Зимние праздники — прекрасное время! Пусть в вашем доме царит сказочная атмосфера. Дарите друг другу счастье и праздник, а также вкусные красивые подарки, сделанные вашими руками.

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Фото из альбома Елены Так

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