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Деньги

Доллар и евро резко подорожали на межбанке

18:27 26 декабря 2019 580
доллар
Инф. «ФАКТОВ»

На валютном рынке наметились новые тенденции. После многодневного снижения валютных курсов американская и европейская валюта подорожали на межбанке. После этого НБУ повысил курс гривни к доллару и евро.

Торги на межбанке по доллару закончились существенным ростом валютного курса. К закрытию доллар торговался у показателей 23,45−23,53 UAH/USD (покупка и продажа), евро — 26,00−26,09 UAH/EUR. С начала дня курс доллара вырос на 28 копеек, евро — на 31 копейку.

Вслед за новыми трендами на межбанке НБУ также пересмотрел официальный валютный курс на 27 декабря. Курсы доллара и евро повышены на четыре копейки. Курс гривни к доллару на 27.12 установлен на уровне 23,29 UAH/USD, курс евро — 25,80 UAH/EUR.

Напомним, еще в октябре на рынке наметилась тенденция к укреплению гривни, благодаря приходу валюты в Украину после торгов по ОВГЗ. Эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», ожидали, что тенденция сохранится и в начале 2020 года, а высокой стабильности гривни ждали как минимум до конца первого квартала.

В то же время аналитики обратили внимание на некоторую искусственность укрепления гривни: несмотря на снижение курса, цены на товары не только не снизились, но даже выросли.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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