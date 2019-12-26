Происшествия

В Хмельницком сотрудник СБУ насмерть сбил двух человек (фото)

В городе Хмельницком вечером 25 декабря были насмерть сбиты двое пешеходов — мужчина и женщина. Виновником ДТП стал служебный автомобиль СБУ. По информации следствия, за рулем Daewoo Lanos находился оперуполномоченный Службы безопасности Украины.

Делом занимается Государственное бюро расследований. Пока что известно, что правила нарушили обе стороны: сотрудник СБУ гнал по трассе со скоростью выше разрешенной, но и пешеходы переходили дорогу не в установленном месте, а за пределами перехода.

Ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (ДТП с гибелью двух лиц) предусматривает для виновного от пяти до десяти лет лишения свободы. Кроме того, у сотрудника СБУ, если его признают виновным, могут на три года отобрать водительские права.

Напомним, ранее возле Измаила полицейский на своем «ВАЗ» сбил пешехода на темной трассе. А возле города Косов служебный автомобиль полицейских столкнулся с грузовиком.

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