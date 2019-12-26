- 19:07 В Хмельницком сотрудник СБУ насмерть сбил двух человек
- 19:02 Украину в 2020-м ждут изменения в лучшую сторону, — победитель «Битвы экстрасенсов»
- 18:49 РПЦ разорвала отношения с Александрийской церковью из-за признания ПЦУ
- 18:27 Доллар и евро резко подорожали на межбанке
- 18:09 «Динамо» узнало соперников на первом тренировочном сборе в Турции
- 18:06 Олег Винник рассказал, как по утрам балует любимую
- 18:01 Мороз и снег: синоптики рассказали о погоде накануне Нового года
- 17:59 В Киеве снова стрельба: возле обменника женщину ранили в голову
- 17:41 В Минобороны определились с точками разведения сил на Донбассе, но держат их в секрете
- 17:33 Эксперты забраковали больше половины проверенных детских игрушек: как распознать подделку
- 17:31 В Москве подожгли могилу Децла
- 17:19 Прокуроры, расследовавшие катастрофу малайзийского "Боинга", уволены: у Луценко заявили, что дело "сливают"
В Хмельницком сотрудник СБУ насмерть сбил двух человек (фото)
В городе Хмельницком вечером 25 декабря были насмерть сбиты двое пешеходов — мужчина и женщина. Виновником ДТП стал служебный автомобиль СБУ. По информации следствия, за рулем Daewoo Lanos находился оперуполномоченный Службы безопасности Украины.
Делом занимается Государственное бюро расследований. Пока что известно, что правила нарушили обе стороны: сотрудник СБУ гнал по трассе со скоростью выше разрешенной, но и пешеходы переходили дорогу не в установленном месте, а за пределами перехода.
Ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (ДТП с гибелью двух лиц) предусматривает для виновного от пяти до десяти лет лишения свободы. Кроме того, у сотрудника СБУ, если его признают виновным, могут на три года отобрать водительские права.
Напомним, ранее возле Измаила полицейский на своем «ВАЗ» сбил пешехода на темной трассе. А возле города Косов служебный автомобиль полицейских столкнулся с грузовиком.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами (видео)
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»