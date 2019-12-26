- 20:12 Обмен пленными: Россия требует выдачи мариупольских и харьковских террористов
- 20:11 Мать и сестра Кейт Миддлтон впечатлили фигурами в купальниках
- 20:09 В Николаеве после скандала на сессии облсовета скончался представитель ОТГ
- 19:55 Где смотреть онлайн «Лестер» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
- 19:42 Моуриньо поведал о горе в его семье на Рождество
- 19:40 Зверское убийство в Питере: в реке нашли новые жуткие улики против историка Соколова
- 19:19 В Москве умерла Галина Волчек
- 19:07 В Хмельницком сотрудник СБУ насмерть сбил двух человек
- 19:02 Украину в 2020-м ждут изменения в лучшую сторону, — победитель «Битвы экстрасенсов»
- 18:49 РПЦ разорвала отношения с Александрийской церковью из-за признания ПЦУ
- 18:27 Доллар и евро резко подорожали на межбанке
- 18:09 «Динамо» узнало соперников на первом тренировочном сборе в Турции
В Николаеве после скандала на сессии облсовета скончался представитель ОТГ
26 декабря трагично закончилась сессия Николаевского областного совета: после окончания заседания один из его участников умер в машине скорой помощи. Напомним, в Киеве на улице Институтской умер мужчина. Это произошло в ходе протестов против законопроекта о земле, проходивших возле Верховной Рады.
На эту сессию кроме областных депутатов приехали также работавшие в минувшее воскресенье на выборах представители объединенных территориальных громад (ОТГ) области. С представителями объединенных территориальных громад по окончании заседания должен был встретиться николаевский губернатор Александр Стадник. Однако запланированная встреча не состоялась. А вот между двумя представителями разных ОТГ возникла словесная перепалка.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, после скандала один из мужчин намеревался написать заявление на другого и в качестве доказательства оскорблений со стороны оппонента хотел предоставить видеозапись. Второму предстояло написать объяснение с изложением своих доводов. Когда оба находились в Центральном райотделе полиции, второму стало плохо. Его оперативно забрала скорая. Уже находясь в автомобиле, мужчина умер. Окончательную причину смерти должна установить экспертиза. Согласно предварительной информации, мужчина состоял на диспансерном учете у врача-кардиолога.
Ранее в Одессе в машине скорой умер мужчина, выпрыгнувший с 7-го этажа, спасаясь от пожара.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!