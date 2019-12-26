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Происшествия

В Николаеве после скандала на сессии облсовета скончался представитель ОТГ

20:09 26 декабря 2019 83
скорая помощь
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

26 декабря трагично закончилась сессия Николаевского областного совета: после окончания заседания один из его участников умер в машине скорой помощи. Напомним, в Киеве на улице Институтской умер мужчина. Это произошло в ходе протестов против законопроекта о земле, проходивших возле Верховной Рады.

На эту сессию кроме областных депутатов приехали также работавшие в минувшее воскресенье на выборах представители объединенных территориальных громад (ОТГ) области. С представителями объединенных территориальных громад по окончании заседания должен был встретиться николаевский губернатор Александр Стадник. Однако запланированная встреча не состоялась. А вот между двумя представителями разных ОТГ возникла словесная перепалка.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, после скандала один из мужчин намеревался написать заявление на другого и в качестве доказательства оскорблений со стороны оппонента хотел предоставить видеозапись. Второму предстояло написать объяснение с изложением своих доводов. Когда оба находились в Центральном райотделе полиции, второму стало плохо. Его оперативно забрала скорая. Уже находясь в автомобиле, мужчина умер. Окончательную причину смерти должна установить экспертиза. Согласно предварительной информации, мужчина состоял на диспансерном учете у врача-кардиолога.

Ранее в Одессе в машине скорой умер мужчина, выпрыгнувший с 7-го этажа, спасаясь от пожара.

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