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Обмен пленными: Россия требует выдачи мариупольских и харьковских террористов
Несмотря на то, что между Украиной и Россией согласованы приблизительные сроки и место обмена удерживаемыми лицами, пока нет ясности, кто войдет в итоговые списки на обмен. Россия потребовала выдать в ОРДЛО троих обвиняемых в теракте в Харькове и четверых участников захвата админзданий в Маруполе.
Так, во время заседания суда в Харькове, сторона обвинения заявила, что Россия настаивает на освобождении и на внесении в обменный список троих подследственных. В Украине в совершении теракта обвиняются граждане Сергей Башлыков, Владимир Дворников и Виктор Тетюцкий.
Кроме того, 26 декабря стало известно, что в Мариуполе суд отпустил из СИЗО четверых подозреваемых в захвате здания полиции в 2014 году. Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков освобождены под личное обязательство. Адвокат подозреваемых в комментарии УНН уточнил, что перечисленные лица дали согласие на включение в обменные списки, и эта просьба была услышана.
Напомним, ранее в Украине была смягчена мера пресечения для ряда бывших бойцов «Беркута», подозреваемых в расстрелах на Майдане. Это дало основания считать, что экс-«беркутовцев» также готовят к обмену.
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