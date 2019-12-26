Деньги

В НБУ заявили, что в 2020 году Ощадбанк откажется от гарантии возврата депозитов в полном объеме

«Ощадбанк» может лишиться одного из преимуществ для вкладчиков. С 1 июля 2020 года банк присоединится к Фонду гарантирования вкладов и в случае ликвидации будет выплачивать вкладчику не полную сумму депозита, а лишь гарантированную сумму (200 тыс. гривен). Это подтвердила первый заместитель председателя правления Нацбанка Екатерина Рожкова.

«Все депозиты, размещенные до 1 июля, будут гарантироваться в полном объеме до истечения срока договора, после этой даты — в размере гарантированной суммы», — уточнила Рожкова в интервью «Минфину».

В НБУ считают, что «Ощадбанк» вряд ли столкнется с оттоком вкладчиков, но ему придется придумать, как стать конкурентным.

«Большинство клиентов — достаточно инерционны. Те, кто уже привык к какому-то банку, не будут спешить его менять», — считает Рожкова. Она советует, что в будущем «Ощадбанк» должен будет придумать новые программы: «Конкурировать с другими банками за счет качества услуг, каких-то ноу-хау для клиентов и тому подобное».

Напомним, новые условия для «Ощадбанка» прописаны в правительственном законопроекте № 2571, которых находится на рассмотрении в Раде и имеет высокие шансы на принятие.

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