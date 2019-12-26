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Происшествия

Неожиданный поворот: судья по делу об убийстве ребенка в Переяславе оказался другом подозреваемого

21:59 26 декабря 2019 256
тлявов
Инф. «ФАКТОВ»

В судебном процессе по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе возник неожиданный поворот. Судья оказался другом одного из подсудимых бывших полицейских. Это выяснилось на подготовительном судебном заседании 26 декабря.

Как сообщает Hromadske.ua, уже в зале суда выяснилось, что судья Игорь Опанасюк и один из подозреваемых являются приятелями. Подсудимый не отрицал, что дружит с судьей. Еще один обвиняемый подтвердил, что видел, как судья и подсудимый дружески общались.

Судья взял самоотвод по данному делу. Суд удовлетворил просьбу.

Напомним, Кирилл Тлявов был смертельно ранен 31 мая текущего года в Переяславе-Хмельницком — рядом с местом, где играл малыш, взрослые стреляли из огнестрельного оружия по мишеням.

В причастности к убийству подозреваются двое мужчин, ранее работавших в рядах полиции, их приятель и несовершеннолетний подросток — житель Переяслава.

Фото скриншот видео ТСН/YouTube

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