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Неожиданный поворот: судья по делу об убийстве ребенка в Переяславе оказался другом подозреваемого
В судебном процессе по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе возник неожиданный поворот. Судья оказался другом одного из подсудимых бывших полицейских. Это выяснилось на подготовительном судебном заседании 26 декабря.
Как сообщает Hromadske.ua, уже в зале суда выяснилось, что судья Игорь Опанасюк и один из подозреваемых являются приятелями. Подсудимый не отрицал, что дружит с судьей. Еще один обвиняемый подтвердил, что видел, как судья и подсудимый дружески общались.
Судья взял самоотвод по данному делу. Суд удовлетворил просьбу.
Напомним, Кирилл Тлявов был смертельно ранен 31 мая текущего года в Переяславе-Хмельницком — рядом с местом, где играл малыш, взрослые стреляли из огнестрельного оружия по мишеням.
В причастности к убийству подозреваются двое мужчин, ранее работавших в рядах полиции, их приятель и несовершеннолетний подросток — житель Переяслава.
Фото скриншот видео ТСН/YouTube
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