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Оккупированный Донбасс готовятся оставить без воды: что известно о разработанном плане
Оккупированную часть Донецкой области могут оставить без водоснабжения, а для городов в подконтрольных Украине районах проложить альтернативный водопровод. Такая возможность обсуждалась на заседании Донецкой облгосадминистрации.
Руководство области указывает на давнюю проблему: оккупированные территории не платят за поставляемую воду. Украинская сторона подсчитала, что ОРДО потребляет 23 млн кубометров воды ежемесячно, а Украина теряет 140 млн гривен только на электроэнергию для работы предприятий водоснабжения.
Как сообщают «Новости Донбасса», на переговорах минской группы вопрос оплаты за водоснабжение поднимался, представители ОРДО предварительно были согласны заплатить, но механизма расчетов все еще нет.
На сегодня водоснабжением в регионе занимается предприятие «Вода Донбасса». Есть план альтернативного водоснабжения, но пока вопрос упирается в высокую стоимость. «Это переброска воды с Запорожья на Мариуполь и с Павлограда на Покровск. Но эти проекты еще в ценах 2010 года стоили около 5 млрд гривен», — отметил замглавы Донецкой облгосадминистрации Игорь Мороз.
Напомним, ранее было заявлено, что представители оккупированного Донбасса согласились платить за поставляемую воду в регион.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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