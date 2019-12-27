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Загнал автобус на газон: в сети показали фото наглого "героя парковки" на Житомирщине
В городе Новоград-Волынский Житомирской области героем парковки стал водитель маршрутного автобуса. Он не просто остановился на газоне в зеленой зоне, но еще и устроил себе отдельный ряд и встал поперек других автомобилей на несанкционированной парковке.
Водителя-нарушителя жители Новоград-Волынского пытаются найти по базе автономеров и по личным связям в соцсетях.
«Парковка по новоградски!!! Кроме газонов места мало? Просим полицию отреагировать!» — возмущаются жители города.
В городских группах жители Новогоград-Волынского признают, что даже самая лучшая полиция не сможет сутками дежурить в зеленой зоне на ул. Житомирской, поджидая очередного героя парковки.
Напомним, в Киеве владельцы транспорта порой паркуют свои авто поперек трамвайных путей и тем провоцируют огромные пробки в районе. А в аэропорту «Борисполь» один из автовладельцев запарковался так, что полностью перекрыл проезд.
Фото Віче Звягель/Faceboook
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