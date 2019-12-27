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«Динамо» оштрафовали на 300 тысяч за поведение болельщиков
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское «Динамо» на 300 тысяч гривен за поведение болельщиков во время матча 18-го тура отечественной премьер-лиги на поле черниговской «Десны».
Кроме того, ФК «Десна» обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен и закрыть фанатский сектор на следующий домашний матч в чемпионате Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» по итогам поединка с «Шахтером» оштрафовали на 500 тысяч гривен и обязали провести домашний матч при пустых трибунах.
Фото ФК «Динамо»
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