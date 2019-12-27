Новый дом и судьбоносная встреча: восточный гороскоп на 2020 год

Стиль жизни

— У каждого из знаков традиционного восточного гороскопа свои — и не всегда благостные — отношения с хозяйкой года, — говорит Людмила Булгакова. — К кому-то Крыса расположена больше, к кому-то — меньше, а кого-то и вовсе недолюбливает. Но это не значит, что тех, к кому она благоволит, Крыса будет баловать, а тех, кто ей не нравится, изводить придирками. Все не так просто, но тем более интересным обещает стать наступающий год.

Восточный гороскоп основан на 12-летнем лунном цикле, где каждый год представлен определенным животным. Считается, что знак зодиакального животного влияет на характер каждого человека. Порядок зодиакальных животных начинается с Крысы. Затем следуют: Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

Крыса

Крыса, конечно же, является главным бенефициаром наступающего года: ей предназначены самые приятные события и подарки. Хозяйке года будет удаваться все, за что она возьмется, но на первый план все-таки выйдет личная жизнь. Особенно повезет одиноким представителям знака — они смогут встретить человека, которого со временем назовут своей второй половинкой.

Бык

Быку не найдется равных в профессиональном отношении: продвижение по карьерной лестнице положительно скажется на росте благосостояния — начальство оценит его достижения и повысит заработную плату. Хороший год ждет тех, кто давно собирался сменить место работы или открыть собственный бизнес — обстоятельства будут максимально этому благоприятствовать.

Тигр

Тигру удастся осуществить какаю-то давнюю мечту. Скорее всего, она будет касаться применения их талантов, которые представители знака долго и с упорством, достойным лучшего применения, зарывали в землю: кому-то удастся написать детективный роман, кому-то — картину. Еще одним не менее приятным моментом станут путешествия, в которых в новом году не будет недостатка.

Кот (Кролик)

Кот (Колик) сможет добиться потрясающих профессиональных результатов только в том случае, если станет лучшим в своем деле. Для достижения этой цели хороши все средства, за исключением некрасивых и нечестных: можно записываться на курсы и тренинги, получать второй диплом, проходить стажировку — как в своей стране, так и за границей — и, конечно же, заниматься самообразованием.

Дракон

Дракона ждет на редкость спокойный год, в течение которого его огненной натуре будет так катастрофически не хватать ярких событий, что он рискует заскучать. Звезды рекомендуют представителям знака воспользоваться этим временем, чтобы поднакопить сил в ожидании следующего, 2021 года — там в вертикальных взлетах и досадных падениях недостатка не будет.

Змея

Змея попадет в водоворот головокружительных событий в личной жизни. Прежде всего они, конечно же, коснутся одиноких представителей знака, которых ждет яркий роман, который с большой долей вероятности может перейти в стабильные семейные отношения. Те, кто уже давно окольцован и счастлив, может рассчитывать на приятную новость о прибавлении в семействе.

Лошадь

Лошадь неожиданно для себя приобретет много новых друзей. Они не только развлекут ее, но и придут на помощь в ситуациях, которые потребуют их действенного участия. Избыток денежных средств, отпущенных на год, рекомендуется потратить на дальние путешествия, выбрав направление, о котором до сих пор можно было только мечтать.

Коза

Козе придется научиться отказывать людям, которые захотят воспользоваться ее добротой и безотказностью, в противном случае она рискует провести год, занимаясь исключительно решением чужих проблем. В отношениях с любимым человеком ссоры будут сменяться такими бурными и приятными примирениями, что ради них захочется конфликтовать вновь и вновь.

Обезьяна

Обезьяна, похоже, наконец-то сможет решить жилищный вопрос, переехав в дом или квартиру своей мечты. Неудивительно, что большая половина года уйдет на обустройство на новом месте: хлопоты будут пусть и утомительными, но приятными. А вот новая встреча вряд ли окажется перспективной — новый знакомый произведет приятное впечатление, но, увы, очень быстро исчезнет за горизонтом.

Петух

Петух может рассчитывать на успех в любой сфере жизни, и даже его задиристый характер ему в этом не помешает. Единственное условие, которое придется соблюсти — браться за намеченные дела активно и с энтузиазмом, лень станет главным препятствием на пути к заветным целям. Ссоры с любимым человеком категорически противопоказаны, поскольку могут привести к серьезным конфликтам — вплоть до разрыва отношений.

Собака

Собаке придется поднапрячься, чтобы сохранить свое профессиональное первенство — так много молодых и талантливых конкурентов будут наступать на пятки, что обойти их на повороте окажется не так уж и просто. В отношениях с близкими людьми стоит проявить минимум строптивости и максимум терпения — так удастся избежать напряженной обстановки в доме, которая попортит немало нервов всем.

Свинья

Свинье, чтобы преуспеть, необходимо подходить к любой, даже не самой важной и сложной, задаче креативно. Только так удастся представить себя начальству с лучшей стороны, в противном случае вряд ли результаты ее работы будут оценены по достоинству. Не стоит пренебрегать своими домашними обязанностями — второй половинке это может не понравиться и она устроит «бунт на корабле» в отдельно взятой квартире.

Ранее Людмила Булгакова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня с 23 по 29 декабря.

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