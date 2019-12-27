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Молодой Кабмин это прививка от старых коррупционных связей, — политолог
У молодого премьер-министра Гончарука коррупционного бэкграунда, поэтому молодое правительство достигает эффективных результатов, в отличии от старых политиков. Об этом на своей facebook-странице рассказал политолог Вадим Карасев.
«Гончарук грамотный экономист, имеет опыт работы в иностранных финансовых институциях, по этому его взгляд свежий и модерный. Более того, молодость может пугать некоторых, но для Украины молодой Кабмин, это прививка от старых коррупционных связей», — написал эксперт.
По словам Карасева, коррупционного прошлого нет как у премьер-министра, так и у президента, именно поэтому украинцы сделали ставку на новую команду. Старый политический класс показывал свою неспособность на протяжении всей истории Украины.
Эксперт считает, что снижение тарифов на газ, чего не могли добиться ни правительство Яценюка, не правительство Гройсмана, свидетельствует о результативности Кабмина.
«К слову, взгляните на Финляндию, там тоже молодежь пришла к управлению страной. Поэтому дорогу молодым», — отметил политолог.
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