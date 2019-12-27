Происшествия

В Новой Каховке задержали российского «вора в законе», которого разыскивал Интерпол (фото)

Информацию о том, что в райцентре Новая Каховка скрывается человек, находящийся в международном розыске Интерпола, получили сотрудники угрозыска Херсонской области.

Как рассказал «ФАКТАМ» начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, вечером 26 декабря полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Как выяснилось, это 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим, а в 1997 году в Москве он на воровской сходке получил статус «вора в законе» и прозвище Рубен Ивановский. Также ему был ранее запрещен въезд в Украину до января 2022 года.

Полиция устанавливает, каким путем и с какой целью разыскиваемый приехал на территорию Херсонщины. Также областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране — инициатору розыска.

Напомним, на днях Нацполиция Украины выдворила за пределы страны гражданина РФ — «вора в законе» по прозвищу Батыр Бухарский. Он с 2017 года находился в международном розыске за совершение преступлений в Испании.

А в Лисичанске Луганской области был задержан доверенный человек российского «вора в законе» Гули Бакинского.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в декабре Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который дает определение понятию «вор в законе».

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