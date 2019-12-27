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Упал с батута: в Одессе ребенок получил серьезную травму позвоночника на аттракционе
ЧП случилось в Киевском районе Одессы — в детском развлекательном центре «Скайпарк». Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, 12-летний мальчик упал с батута, после чего его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Медики поставили диагноз — «компрессионный перелом позвонков». В полицию обратилась мать мальчика, которая рассказала, что в заведении нет медицинского пункта и медработника. Пострадавшему ребенку сотрудники развлекательного центра помощь не оказали, ему пытались помочь только другие посетители.
По факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное средней тяжести телесное повреждение» УК Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Бердянске. Там четырехлетний ребенок попал в реанимацию после падения с аттракциона. Ребенок поднимался на горку, поскользнулся и упал на бетон.
Другой страшный случай произошел в Турции. Там 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга пострадала в бассейне отеля. Позже ребенок умер в больнице.
«ФАКТЫ» писали также о ЧП в России: в столице республики Бурятия Улан-Удэ лопнул батут с прыгающими детьми. В результате ЧП пострадали пятеро детей, у одного из них была сломана челюсть.
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