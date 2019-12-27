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Украина

Подозреваемую в госизмене спортсменку освободили для участия в обмене

18:47 27 декабря 2019 370
Подозреваемую в госизмене спортсменку освободили для участия в обмене
Инф. «ФАКТОВ»

Красногвардейский районный суд Днепра утвердил сделку с подозреваемой в государственной измене Дарьей Мастикашевой (она была задержана в декабре 2017 года). Взамен на признание своей вины суд пошел на освобождение женщины без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования.

Адвокат Валентин Рыбин подтвердил, что его подзащитную готовят к участию в новом «обмене пленными» и разместил в Facebook фото из зала суда.

Рыбин также отметил, что вместе с Мастикашевой освобожден на тех же условиях и убудет на обмен Александр Каратай.

Мастикашева — гражданка Украины, родом из Каменского. Она трехкратная чемпионка Украины по тхеквандо и серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров. С 2013 года Дарья жила в Москве.

Мастикашева была задержана СБУ в августе 2017 года по обвинению в государственной измене. По материалам следствия, спортсменка вербовала бывших участников АТО для совершения террористических актов.

Женщина является гражданской женой бывшего охранника российского олигарха Бориса Березовского. В 2017 году ее уже вносили в списки на обмен с РФ, однако тогда обмен не состоялся.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россия в рамках обмена требует выдачи ей мариупольских и харьковских террористов.

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