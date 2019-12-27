- 19:01 Новый дом и судьбоносная встреча: восточный гороскоп на 2020 год
- 18:47 Подозреваемую в госизмене спортсменку освободили для участия в обмене
- 18:40 Упал с батута: в Одессе ребенок получил серьезную травму позвоночника на аттракционе
- 18:32 Виталий Жуковский: что известно о бывшем руководителе Морского торгового порта «Южный»?
- 18:06 Авиакатастрофа в Казахстане: в сеть попало трогательное видео спасения младенца из-под обломков самолета
- 17:44 Сильный ветер и метели: синоптики рассказали, где ждать непогоды в выходные
- 17:28 Выстрелил в голову: в Луцке грабитель тяжело ранил директора финучреждения
- 17:20 Андрей Биба: что известно о владельце «БРСМ-Нафта»?
- 17:15 Гончарук заявил об отмене "зарплатного рабства": что изменится
- 16:59 В Новой Каховке задержали российского «вора в законе», которого разыскивал Интерпол
- 16:50 Молодой Кабмин — это прививка от старых коррупционных связей, — политолог
- 16:44 Крушение самолета в Казахстане: появились новые данные о погибших и запись переговоров пилота
Подозреваемую в госизмене спортсменку освободили для участия в обмене
Красногвардейский районный суд Днепра утвердил сделку с подозреваемой в государственной измене Дарьей Мастикашевой (она была задержана в декабре 2017 года). Взамен на признание своей вины суд пошел на освобождение женщины без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования.
Адвокат Валентин Рыбин подтвердил, что его подзащитную готовят к участию в новом «обмене пленными» и разместил в Facebook фото из зала суда.
Рыбин также отметил, что вместе с Мастикашевой освобожден на тех же условиях и убудет на обмен Александр Каратай.
Мастикашева — гражданка Украины, родом из Каменского. Она трехкратная чемпионка Украины по тхеквандо и серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров. С 2013 года Дарья жила в Москве.
Мастикашева была задержана СБУ в августе 2017 года по обвинению в государственной измене. По материалам следствия, спортсменка вербовала бывших участников АТО для совершения террористических актов.
Женщина является гражданской женой бывшего охранника российского олигарха Бориса Березовского. В 2017 году ее уже вносили в списки на обмен с РФ, однако тогда обмен не состоялся.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россия в рамках обмена требует выдачи ей мариупольских и харьковских террористов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.