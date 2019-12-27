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Украина

Дело Шеремета: Антоненко не разрешают видеться с семьей

19:40 27 декабря 2019 151
Андрей Антоненко
Инф. «ФАКТОВ»

Защита арестованного по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко заявила о нарушении его прав и давление со стороны обвинения.

В свою очередь супруга Антоненко Светлана подтвердила журналистам, что ей беспричинно отказывают в свиданиях с ним.

«Мне отказывают в свиданиях с мужем», — сказала Светлана журналисту Цензор.НЕТ, а защитник подчеркнул, что для Антоненко «семья много значит».

По его словам, его клиента до сих пор содержат в изоляторе временного содержания вопреки нормам уголовного права.

Напомним, автор неофициального гимна Сил специальных операций Андрей Антоненко, по версии следствия, является организатором группы для убийства Павла Шеремета. 23 декабря Киевский апелляционный суд оставил его под стражей.

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