«Боюсь вернуться к прежнему весу»: откровенное признание победительницы «Зважених та щасливих»

Шоу-бизнес

Состоялся финал девятого сезона популярного шоу «Зважені та щасливі» (СТБ). Победительницей домашнего похудения стала 33-летняя Людмила Чаднова, предприниматель из Кривого Рога. Людмила — участница из команды Марины Боржемской. Она потеряла за время проекта больше половины своего веса, показав один из лучших результатов за все время существования реалити.

— Людмила, вы потрясающе выглядели в финале!

— Спасибо, я сама не ожидала, что мы, все участники, окажемся такими красивыми, подтянутыми. Словно совершенно другие люди!

— Что вы чувствовали, когда встали на весы во время финального взвешивания?

— На самом деле не верилось, что я действительно победила. Знаете, это, может быть, из-за того, что я изначально не преследовала такой цели, не шла к победе. Я всегда говорила, что самая главная победа — это над собой и своими комплексами. Когда я поняла, что похудела на 52 процента и это самый лучший результат, то почувствовала такую гордость! Просто наворачивались слезы! Признаюсь, тогда я первый раз в жизни за себя порадовалась.

— Сколько вы сбросили за время проекта?

— 76 килограммов. Я пришла в реалити с весом 144 килограмма, а сейчас вешу 68. Мой рост 168 сантиметров. По сути, я сбросила половину себя. Сейчас просто удивляюсь, как я так жила!

— Какие-то новые ощущения у вас появились?

— Честно скажу, ко мне еще не пришло осознание, что я так похудела. Я смотрела на себя в зеркало и не замечала этого. А тут, на финале, когда мы все были красивые, с прическами, макияжем, думала: «Боже, ну богиня же!»

Сейчас могу сказать с уверенностью, что все будет хорошо и я смогу удержать достигнутый вес. Иногда, правда, бывают мысли, что я боюсь вернуться к прежним килограммам. Но я гоню их от себя и не позволила себе ничего лишнего даже после финала. И в дальнейшем менять свой режим не собираюсь. Да, знаю, это будет тяжелое испытание, но я к нему готова. Наверное, потому, что не хочу возвращаться в ту жизнь, в которой я жила раньше. Хочу догнать то, что пропустила в свои молодые годы.

— Как случилось, что вы набрали такой большой вес?

— Я никогда не была худой. Я жила без отца, с отчимом у меня были плохие отношения, он и маму обижал. Я очень переживала и заедала свои проблемы. В общем, неправильное питание, психологические детские травмы — все это дало о себе знать. Но я только сейчас начинаю понимать, что происходило в моей жизни! Раньше думала, что у меня все хорошо и я выгляжу довольно неплохо. А сейчас как посмотрю на свои прошлые фотографии… Ужас!

— Что стало для вас самым сложным на проекте?

— Самое сложное было — поверить в себя. Осознание, что я могу, пришло ко мне уже в последние недели проекта. Когда я шла на реалити, говорила, что ненадолго — месяц и буду дома. У меня не было вообще веры в себя. Но с каждой победой в конкурсе я понимала, что могу больше. В общем, все проблемы у нас в голове.

— Кто помог вам принять решение прийти на проект?

— Я сама. До этого я два раза хотела попасть на «Зважених», но все не получалось: то дома не складывалось, то работа мешала. Но в этом году, когда заполняла анкету, была уверена, что назад дороги нет.

С каждым годом я становилась все толще и толще. Диеты, таблетки — все испробовала на себе. Ничего не получалось. Я на какое-то время худела, а потом набирала еще больший вес. Я принимала даже пилюли, которые считались опасными — меня ничто не могло остановить. Просто тогда я не понимала, что проблема гораздо глубже, чем я думала. Никакие таблетки на самом деле не действует — только правильное питание, спорт и большие усилия.

— Какое питание у вас было до проекта?

— Я могла с утра выпить пару чашек кофе, целый день ничего не есть, а потом вечером прийти домой и накинуться на еду. Режима никакого не было. Могла вечером съесть жареную картошку и сало, а потом закусить тортиком «Наполеон». При чем кусок выбирала побольше!

— Что теперь входит в ваш рацион питания?

— На самом деле мой рацион очень разнообразен. Я ем мясо — говядина, телятина, курица. Можно и свинину раз в неделю и даже 30 граммов сала — но мне его не хочется. Разрешен цельнозерновой хлеб. Спагетти из твердых сортов тоже можно раз в неделю. А вот картошку я вообще убрала из своего рациона. Я питаюсь совершенно нормально, не голодаю. Как говорит Светлана Фус, для того чтобы худеть надо есть. Это ее самое главное правило, и на нем мы и похудели.

— Что из сладкого она вам разрешила?

— Сахар мы можем заменить на мед и фрукты. Например, положить в финик кусочек ореха, добавить к нему черный шоколад — очень вкусная получается конфета.

— А как же «Наполеон»?

— Никаких «Наполеонов»! Оказывается, финики, авокадо, оливки, — это очень вкусная еда. Эти продукты я никогда не ела, потому что не считала вкусными. Сейчас у меня поменялись вкусовые предпочтения и ощущения, и эти продукты кажутся более аппетитными, чем жирный торт «Наполеон».

— Вы возвращаетесь к своей работе?

— Да, я вновь занимаюсь предпринимательством. Но при этом мне бы хотелось сделать уголок правильного питания с полезными продуктами. Хочу принести людям какую-то пользу, использовав знания, полученные на проекте. Я реально готова помочь всем, кто сталкивается с такими же проблемами, как у меня. Теперь я знаю, как с ними справиться.

Ранее самая известная участница проекта «Зважені та щасливі» рассказала, что ест сладости, хлеб и пьет вино.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в проект намерена вернуться самая скандальная его участница.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter