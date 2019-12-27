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В Харькове суд освободил из-под стражи обвиняемого в двойном убийстве
Россия включила в списки для обмена, который может состояться 29 декабря обвиняемого в убийстве в 2013—2014 известных харьковских бизнесменов Ярослава Бисагу и Евгения Слоневского, а также в покушении на бизнес-партнера Арсена Авакова депутата Харьковского облсовета Игоря Котвицкого. Об этом в сети сообщил юрист Владимир Рысенко.
Он опубликовал фотокопию решения Дзержинского районного суда Харькова об изменении меры пресечения Максиму Мисяку. По информации юриста, на этой неделе прокуратура подала ходатайство о смене меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство
О том, что его готовят к обмену, прямо указано в тексте судебного решения.
Напомним, ранее стало известно о включении Россией в обменный список мариупольских и харьковских террористов. Также для участия в обмене 27 декабря освобождена подозреваемая в госизмене Дарья Мастикашева.
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