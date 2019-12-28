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В Харькове мужчина поджег двери ОГА: фото и видео происшествия
В Харькове вечером 27 декабря неизвестный совершил поджог дверей в здании областной администрации, бросив в нее бутылку с зажигательной смесью. Напомним, 19 декабря на Львовщине сожгли редакцию газеты.
По сообщению полиции, сигнал о возгорании поступил в 23:20.
На момент прибытия на место правоохранителей и спасателей сотрудники учреждения успели ликвидировать огонь.
«По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери», — констатировали в полиции.
Пострадавших в результате пожара нет.
Личность поджигателя 1972 года рождения, который задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, устанавливается. Ему инкриминируют ч. 4 ст 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.
Местные СМИ пишут, что мотивом преступления стала месть за какие-то нерешенные властью проблемы.
В сеть попало видео задержания злоумышленника.
Ранее «ФАКТЫ» писали о показательном поджоге в Киеве автомобиля соосновательницы ресурса «Батьки SOS». Факт поджога подтвердила запись с камеры видеонаблюдения.
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