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Происшествия

В Харькове мужчина поджег двери ОГА: фото и видео происшествия

7:57 28 декабря 2019 93
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове вечером 27 декабря неизвестный совершил поджог дверей в здании областной администрации, бросив в нее бутылку с зажигательной смесью. Напомним, 19 декабря на Львовщине сожгли редакцию газеты.

По сообщению полиции, сигнал о возгорании поступил в 23:20.

На момент прибытия на место правоохранителей и спасателей сотрудники учреждения успели ликвидировать огонь.

«По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери», — констатировали в полиции.

Пострадавших в результате пожара нет.

Личность поджигателя 1972 года рождения, который задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, устанавливается. Ему инкриминируют ч. 4 ст 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Местные СМИ пишут, что мотивом преступления стала месть за какие-то нерешенные властью проблемы.

В сеть попало видео задержания злоумышленника.

Ранее «ФАКТЫ» писали о показательном поджоге в Киеве автомобиля соосновательницы ресурса «Батьки SOS». Факт поджога подтвердила запись с камеры видеонаблюдения.

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